影／彰縣5歲女童受虐致死案　百名警力殯儀館戒護

▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

一名5歲女童疑遭姨丈楊姓男子凌虐致死，引發眾怒，彰化地檢署檢察官會同法醫25日進行解剖釐清死因，因網路盛傳嫌犯會被帶到場，上午彰化殯儀館周邊就有5.60位「正義鄉民」聚集準備堵人「修理」，彰化警分局調動近百名警力到場戒護，但檢方未借提楊男，群眾直到11時解剖結束才鳥獸散。

24日晚間因網路盛傳惡姨丈交保了，社群透過網路直播，號召至楊男位於彰化田尾住處及派出所討公道，2、300人包圍楊家，撒冥紙又砸家具，楊姓男子的母親早已被警方帶至警局「安置」，因屋內無人，來自各地的「正義鄉民」又轉往田尾分駐所包圍，且數度放鞭炮鬧事，經警一再說明不可能交保，直到25日凌晨1時才散去。



▲有群眾不滿無辜女童被虐死，衝進女童姨丈家鬧事，群眾一度包圍田尾分駐所。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

5歲女童是由姨丈楊男和阿姨照顧，日前疑無法準確背出阿姨的手機號碼，遭楊男虐打，最後肛門破裂，頭部遭鈍器重擊慘死。從24日晚上7點多起，民眾在網路號召大家前往楊男住處替女童討公道，撒冥紙，放鞭炮，持椅子砸毀楊男住處，嚇得楊男母親被警方帶到派出所避難。



▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化警分局偵查隊隊長鐘振邦說，今天女童解剖，楊男不用到場。另外，女童的生父、生母和阿姨有到場，3人在車內並未下車，檢警認為他們沒需要進解剖室，另覓地點製作相關筆錄。



▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

檢警25日至彰化殯儀館解剖女童遺體，要釐清死因，早上5點起陸續又出現關心女童死因的民眾約50人，一名身為人父的男子說，大人對一個手無寸鐵的小朋友這樣施暴，真的讓人很氣憤。警方對到殯儀館的民眾逐一盤查身分及了解用意，有民眾說，是來保護家屬，所有人也在約上午11時許即散去。



▲有群眾不滿無辜女童被虐死，衝進女童姨丈家鬧事，群眾一度包圍田尾分駐所。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

警方強調，女童遭虐死案，從22日案發日到女童死亡、檢方相驗，到進行解剖，都由蔡檢一路指揮主導，警方將配合檢方指示，持續將蒐證影片 、網路擷取畫面，併案交由檢方統一指揮偵辦；承辦檢察官蔡勝浩表示，為避免鄉民再度失控，強調在查明真相前，不會隨意對楊男做交保處分，目前楊男依殺人罪收押禁見，呼籲網友冷靜。

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