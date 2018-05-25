NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

影／彰縣5歲女童受虐致死案　百名警力殯儀館戒護

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/25 20:23
▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）
▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

一名5歲女童疑遭姨丈楊姓男子凌虐致死，引發眾怒，彰化地檢署檢察官會同法醫25日進行解剖釐清死因，因網路盛傳嫌犯會被帶到場，上午彰化殯儀館周邊就有5.60位「正義鄉民」聚集準備堵人「修理」，彰化警分局調動近百名警力到場戒護，但檢方未借提楊男，群眾直到11時解剖結束才鳥獸散。


▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

24日晚間因網路盛傳惡姨丈交保了，社群透過網路直播，號召至楊男位於彰化田尾住處及派出所討公道，2、300人包圍楊家，撒冥紙又砸家具，楊姓男子的母親早已被警方帶至警局「安置」，因屋內無人，來自各地的「正義鄉民」又轉往田尾分駐所包圍，且數度放鞭炮鬧事，經警一再說明不可能交保，直到25日凌晨1時才散去。


▲有群眾不滿無辜女童被虐死，衝進女童姨丈家鬧事，群眾一度包圍田尾分駐所。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

5歲女童是由姨丈楊男和阿姨照顧，日前疑無法準確背出阿姨的手機號碼，遭楊男虐打，最後肛門破裂，頭部遭鈍器重擊慘死。從24日晚上7點多起，民眾在網路號召大家前往楊男住處替女童討公道，撒冥紙，放鞭炮，持椅子砸毀楊男住處，嚇得楊男母親被警方帶到派出所避難。


▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化警分局偵查隊隊長鐘振邦說，今天女童解剖，楊男不用到場。另外，女童的生父、生母和阿姨有到場，3人在車內並未下車，檢警認為他們沒需要進解剖室，另覓地點製作相關筆錄。


▲彰化縣5歲女童受虐致死案，檢警會同家屬在殯儀館解剖女童確認死因，彰化殯儀館周邊聚集準備堵人的「正義鄉民」，彰化警分局增派警力到場戒護。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

檢警25日至彰化殯儀館解剖女童遺體，要釐清死因，早上5點起陸續又出現關心女童死因的民眾約50人，一名身為人父的男子說，大人對一個手無寸鐵的小朋友這樣施暴，真的讓人很氣憤。警方對到殯儀館的民眾逐一盤查身分及了解用意，有民眾說，是來保護家屬，所有人也在約上午11時許即散去。


▲有群眾不滿無辜女童被虐死，衝進女童姨丈家鬧事，群眾一度包圍田尾分駐所。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

警方強調，女童遭虐死案，從22日案發日到女童死亡、檢方相驗，到進行解剖，都由蔡檢一路指揮主導，警方將配合檢方指示，持續將蒐證影片 、網路擷取畫面，併案交由檢方統一指揮偵辦；承辦檢察官蔡勝浩表示，為避免鄉民再度失控，強調在查明真相前，不會隨意對楊男做交保處分，目前楊男依殺人罪收押禁見，呼籲網友冷靜。

今日新聞關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

關鍵字網路直播解剖女童受虐彰化殯儀館包圍分駐所
給長者更高品質的據點服務婦人穿越馬路遭撞　性命垂危

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan