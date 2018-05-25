影／走在產業最前端　大葉大學成立AI應用研發基地

AI（人工智慧）被認為是「第四次工業革命」的關鍵技術，微軟與Google更是相繼來台設立AI研發中心，大葉大學25日舉辦AI高峰論壇，邀集國內外學者專家演講，會中也為大葉大學「AI應用研發基地」揭牌，宣誓大葉大學協助中彰投在地產業引進AI應用技術，帶動產業升級的決心。

大葉大學校長梁卓中表示，隨著人工智慧技術發展成熟，AI在各產業的運用面越來越廣，產業對創新人才的需求更是刻不容緩。學校特別挹注經費與資源，打造「AI應用研發基地」，一方面培育數據應用、人工智慧的技術人才，另一方面，輔導業者引進智慧製造、智慧服務新技術，提升市場競爭力。



▲大葉大學副校長葉釋仁（左）頒發感謝狀給印度學者S._Smys。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

大葉大學副校長葉釋仁強調，AI產業到2025年市場規模將突破2,300億美金，智慧手機在iphone推出後，十年就創造一年高達4,000億美金的產業價值鏈，AI的應用層面比智慧手機更大，因此不僅商機無限，可研究的領域也相當廣。



▲大葉大學「AI應用研發基地」揭牌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

台中榮總副院長呂炳榮說，台中榮總十幾年前開始與大葉大學產學合作，開發生醫資訊、醫療工程、臨床基礎醫學相關產品，智慧醫療是未來趨勢，雙方共同研發的智慧病床，已在今年進入臨床實驗階段，不僅能協助病患更容易翻身與下床，也能節省醫療單位人力。



▲大葉大學副校長葉釋仁（左）頒發感謝狀給台中榮總副院長呂炳榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

大葉大學工學院院長陳郁文指出，人工智慧在全世界都很熱門，AI高峰論壇邀集產官學研齊聚一堂，集思廣益讓台灣更有競爭力，論壇是一個起點，接下來「AI應用研發基地」將提供教育訓練課程，協助產業培養人才，也將分享相關研究成果給產業，比如新興的風能產業，工學院師資團隊能提供智慧電網與大數據的支援。



▲台中市經發局呂曜志局長(右)與大葉大學副校長葉釋仁(中)交換意見。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

大葉大學電機工程學系主任陳雍宗說，AI高峰論壇邀請印度學者S. Smys博士，以創新視角看人工智能的未來，成功大學孫永年特聘教授暢談「醫學影像分析與深度學習」，中科管理局工商組黃懿美組長與台中市經發局呂曜志局長，分享推展人工智慧創新應用的經驗與展望。



▲因應人工智慧時代來臨，大葉大學舉辦AI高峰論壇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

台灣泰瑩科技公司(NVIDIA)劉世貴經理介紹「Nvidia GPU在深度學習的應用與解決方案」，凱柏精密機械張景星副總經理主講「機聯網與AI」，總計六場演講，希望集結產官學的能量，發揮拋磚引玉的作用，協助中彰投區產業迎向AI時代。