NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
鉅亨網

設備廠群翊上櫃案今獲審議會通過 最快9月掛牌

鉅亨網2018/05/25 20:12
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

PCB 設備供應商群翊工業 (6664-TW) 的 IPO 案又向前邁出一大步，群翊工業的上櫃申請案今 (25) 日獲上櫃審議會審查通過，依規劃進度，目前股本 5 億元的群翊最快將在 9 月上櫃掛牌。
 
群翊工業的上櫃案，輔導券商是福邦證 (6026-TW)；同時，在 PCB 軟硬板廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，群翊也與迅得機械具合作的策略聯盟關係。

至於群翊工業最新的財報表現，第 1 季營收 3.76 億元，毛利率 38.29%，年減 0.56 個百分點，稅後純益 5806 萬元，年減 28.68%，每股純益為 1.16 元。4 月營收 1.56 億元，月增 11.67%，年增 15.39%，累計 1-4 月營收 5.34 億元，年減 16.49%。

群翊主攻 PCB 乾製程設備，主要提供塗佈、乾燥、壓膜、曝光等設備，隨著 PCB 景氣明顯回升，PCB 廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，也為群翊的業績提供成長龐大動能。群翊主要成長動能包括手機主板，由任意層 HDI 製程導入類載板，同時軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備；而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。

群翊工業去年營收 14.54 億元，年增 15.26%，毛利率 38.3%，年增 1.94%，稅後純益 2.55 億元，年增 44.58%，每股純益 5.09 元，公司日前董事會決議擬對去年盈餘配發 4 元現金股利，盈餘配發率也達 78.58%。群翊工業此股利案，將提交 6 月 29 日召開的股東會討論。

群翊董事長陳安順指出，群翊的主要成長動能包括手機主板由任意層 HDI 製程導入類載板，這趨勢並非僅有蘋果採用，韓廠三星可望快速尋求跟進；因此，除台商 PCB 廠，韓國 PCB 廠也開始導入。同時，軟板廠開始大舉採用捲對捲的真空壓膜設備。而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。

群翊工業的客戶包括華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 、景碩 (3189-TW)、台郡 (6269-TW)、友達 (2409-TW) 、敬鵬 (2355-TW)、日月光 (2311-TW) 、嘉聯益 (6153-TW) 以及宸鴻 (3167-TW) 等。

群翊日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字群翊headline
台嘉碩Q2業績不看淡 今年...千億資金上膛 如何搭上A股...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan