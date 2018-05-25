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中華職棒／羅里奇7局無失分　統一6:0屠猿

體育中心／綜合報導2018/05/25 20:24
▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一獅提供）
▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一獅提供）

統一獅今(25)日在台南棒球場迎戰來訪的Lamigo桃猿，在先發洋投羅里奇主投7局被敲7支安打、無失分，還飆出9次三振的好投下，獅隊一路保持領先，終場就以6:0贏得勝利。

統一首局利用陳傑憲的三壘安打，快速取得先馳得點的機會，之後潘武雄的一壘方向反彈球，也讓前者順利跑回本壘，攻得獅隊本場比賽的第1分。

接著在2局下，桃猿自家守備也不幫忙，鄭鎧文三壘邊線強勁滾地球，造成野手傳球失誤上到一壘，之後他又利用投手的暴投上二壘，陳重羽又適時上帶有1分打點的安打，幫助球隊取得2:0的領先。

6局下猛獅攻勢再起，郭阜林敲出三壘安打後，黃恩賜靠著捕手的接球失誤上壘，之後鄭鎧文獲得四壞球保送形成滿壘，不過所幸王溢正讓下一棒的陳重羽敲出雙殺打，雖然三壘跑者回來得分，但也止住了失血，統一稍微擴大領先到3:0。

羅里奇此役表現相當精采，前5局只被敲3支安打，6、7兩局雖然壓制力下滑，但靠著隊友完成一次三殺守備，還是順利的度過危機；8局下統一利用對方換投之際，靠著鄭鎧文的2分打點全壘打，單局灌進3分，，也將優勢完全拉開到6分。

而之後接手的牛棚投手也表現稱職，陳韻文擺脫昨天被敲再見安打的陰霾，而黃竣彥也能力保不失，最終獅隊就以6:0拿下比賽勝利。

關鍵字羅里奇統一獅中華職棒
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