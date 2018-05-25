中華職棒／羅里奇7局無失分　統一6:0屠猿

統一獅今(25)日在台南棒球場迎戰來訪的Lamigo桃猿，在先發洋投羅里奇主投7局被敲7支安打、無失分，還飆出9次三振的好投下，獅隊一路保持領先，終場就以6:0贏得勝利。

統一首局利用陳傑憲的三壘安打，快速取得先馳得點的機會，之後潘武雄的一壘方向反彈球，也讓前者順利跑回本壘，攻得獅隊本場比賽的第1分。

接著在2局下，桃猿自家守備也不幫忙，鄭鎧文三壘邊線強勁滾地球，造成野手傳球失誤上到一壘，之後他又利用投手的暴投上二壘，陳重羽又適時上帶有1分打點的安打，幫助球隊取得2:0的領先。