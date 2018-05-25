家具界賈伯斯 謝貞德50歲歸零又翻身

謝貞德1948年出生於彰化，母親謝許英曾當選兩屆議員、4屆省議員、一屆監察委員。1980年謝貞德創立大通家具公司，接著建立亞洲最大家具生產工廠，1990年棄商從政，當選第二屆國大代表，卻在1995年投資綜合大賣場DD堡後失利，一切歸零，遠赴美國東山再起時，身上只剩300美元。

「只有那些瘋狂到以為自己可以改變世界的人，才能真的改變這個世界」，謝貞德引述蘋果聯合創始人賈伯斯（Steve Jobs）的名言，他自稱是MADE INTAIWAN(台灣製造)的瘋子。

（中央社記者江明晏台北25日電）來思達Lifestyle創辦人謝貞德來自台灣，50歲因投資失利一切歸零，遠赴美國身上只剩300美元，師法蘋果賈伯斯的行銷策略，讓他翻身成功，打造百億全球家具版圖。

1997年，謝貞德創立來思達Lifestyle，短短幾年便以出奇制勝的行銷策略站穩市場，2007年，更成為少數或是唯一被當時的美國總統小布希邀請到的白宮裡的台灣企業家。

從1998年至2007年，來思達連續8年以50%的高速度成長，傲視全美家具同業，2007年更創下年營業額新台幣100億元的營收規模，躍居全美第8大家具公司，2012年，來思達在台灣上櫃掛牌，近2年皆有賺1個股本的水準。

謝貞德被譽為「家具界的賈伯斯」，因為他在美國東山再起的關鍵，有很多策略都師法蘋果。舉例來說，來思達採用少樣多量化行銷法則，如同iPhone以單一產品橫掃市場，來思達時常只推出一款物超所值的產品，卻創造最優勢的價格。

多年前回台掛牌上櫃時，只有3億資本額卻創造近百億的營收，主管機關馬上來探聽「是不是國際洗錢還是詐騙公司」，謝貞德笑說，他們不相信「怎麼可能有小企業用這麼小股本，做這麼大的生意」。

來思達創辦人謝貞德親筆撰寫著作的Re-think論述一路走來的創業心路歷程與人生哲學，新書在4月17日正式發行，開售至今已達5000本的銷售量，4月就博客來排名第一、誠品排名第3名的佳績。

他說，出書有兩大原因，希望向各界分享創業過程，也希望把他20年來的創業經驗，提供給台灣傳統產業借鏡，讓大家知道，「原來很小公司也能做到國際化，並創造自有品牌」。

而在採訪謝貞德的這一天，他也邀請媒體參觀位居淡水水立方的豪宅 ，一進家門映入眼前的是心經「自由自在，如去如來」，也是謝貞德最常掛在嘴裡的一句話。

約500多坪的豪宅，住家使用空間僅40坪，其餘皆呈列佛學文物及上千件的藝品收藏，包含數十座觀音、如來像，他最喜愛的收藏為「白玉如來佛」，出自於名師林忠正。

謝貞德也期盼成為慈善家，感念辭世的母親與妻子，成立了3家基金會，希望將能幫助更多需要的人。如同書中強調「慈悲本就存在於每個人心中，本來無一物，何處惹塵埃。」（編輯：楊凱翔）1070525