崙背鄉七年磨一劍　長青食堂正式揭牌

崙背鄉長青食堂25日於崙背鄉三村聯合活動中心正式揭牌，崙背長青食堂於民國100年，由崙背鄉民代表李居安向當時的縣長蘇治芬爭取廚房建設，並獲前縣長蘇治芬全力支持，由立委劉建國邀集公益企業出資贊助內部設備，在歷經廚房建築期間以及社區發展協會改選等問題經鄉長李永茂協調後由南陽社區發展協會承接相關業務，終於在25日正式揭牌營運服務崙背鄉的長者。
立委劉建國表示，崙背長青食堂在大家的努力下終於正式揭牌，雲林縣幾乎是超超超高齡社會而崙背長青食堂老人供餐是採用「在地人照顧在地人」、「老人相互扶持」的精神，讓社區老人及身心障礙者得以有個完善用餐場所，在現今食安問題如此嚴重的社會，像崙背長青食堂這樣的共餐模式以及廚房的設備更能掌握老人家用餐的食品安全!也希望供餐可以讓老人們吃得更健康更符合老人的需求。
縣議員廖錦珠表示，崙背長青食堂的成立，讓崙背鄉的晚輩不用因為工商社會的忙碌還要擔心家中的世大用餐的問題，讓年輕人可以用心的打拚事業，讓老人家除了用餐還能有一個完善的聚會環境。相信未來各位長者在這麼完善的用餐環境中，更能享用到安全無慮的美食，這份幸福世大家眾所期盼。
崙背鄉民代表李居安表示，崙背長青食堂正式營運塑造著政府與社會公益企業合作的典範，這七年來的努力，今日終於完成對崙背長者照顧的一小步，未來會更加努力拓展到全鄉。
南陽社區發展協會理事長李國平表示，感謝各界的支持，讓長青食堂得以正式營運協會的幹部及志工會努力讓長者有完善的餐點食用，未來還需各位的支持讓長青食堂可以永久經營下去。