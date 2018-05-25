崙背鄉七年磨一劍　長青食堂正式揭牌

崙背鄉長青食堂25日於崙背鄉三村聯合活動中心正式揭牌，崙背長青食堂於民國100年，由崙背鄉民代表李居安向當時的縣長蘇治芬爭取廚房建設，並獲前縣長蘇治芬全力支持，由立委劉建國邀集公益企業出資贊助內部設備，在歷經廚房建築期間以及社區發展協會改選等問題經鄉長李永茂協調後由南陽社區發展協會承接相關業務，終於在25日正式揭牌營運服務崙背鄉的長者。

立委劉建國表示，崙背長青食堂在大家的努力下終於正式揭牌，雲林縣幾乎是超超超高齡社會而崙背長青食堂老人供餐是採用「在地人照顧在地人」、「老人相互扶持」的精神，讓社區老人及身心障礙者得以有個完善用餐場所，在現今食安問題如此嚴重的社會，像崙背長青食堂這樣的共餐模式以及廚房的設備更能掌握老人家用餐的食品安全!也希望供餐可以讓老人們吃得更健康更符合老人的需求。