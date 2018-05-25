NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

群光電子積極轉型 5大產品世界第一

中央社2018/05/25 20:22
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北25日電）群光電子從電腦週邊零件及配備廠逐步擴展到智慧家庭、IOT物聯網及車用產業，目前已拿下筆電鍵盤、照相模組、電源產品、桌機鍵盤及網路監控攝影機5大產品世界第一。

擁有5項世界第一的超強隱形冠軍群光電子，今天應邀參加證交所舉行的業績發表會，群光副董事長林茂桂表示，群光集團在零組件深耕多年，其中5大產品線位居世界第一，隨著集團近幾年積極轉型，在非PC領域已見到不錯的成效。

其中汽車電子領域中，群光有很好的切入點，產品線涵蓋車燈、車用攝影鏡頭、馬達、ADAS相關、車內充電器、行車紀錄器等，相信群光在車用電子零組件還有很大的發展空間，也將是未來重要成長動能。

林茂桂指出，今年PC相關領域動能較弱，但在智慧家庭及電競產品成長動能強勁，首季年增率分別成長160%及30%，首季來自智慧家庭營收占比約16%，電競產品約占10%。首季非電腦產品比重已達52%。

受惠2大成長引擎強力熱轉，抵銷首季整體大環境對電子科技產業營運表現各種不友善的影響，帶動群光首季營收年增持續穩健成長，每股稅後純益維持近5年同期相當的獲利水平。

展望後勢，林茂桂表示，智慧家庭與電競2大產品線市場動能依舊強勁，預估營收季增可望達雙位數成長，隨著匯率相對有利，獲利有望脫離首季谷底後逐季增長。隨著物聯網(IOT)、AR/VR等新興科技產品釋出日益多元，下半年新產品的推出可望百花齊放，進一步提升附加價值較高的非PC產品營收占比，並挹注群光今年全年營收與獲利持續穩健成長。（編輯：李信寬）1070525

家具界賈伯斯 謝貞德50歲...永豐金挖角林弘立 任投信董事長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan