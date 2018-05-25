群光電子積極轉型 5大產品世界第一

（中央社記者韓婷婷台北25日電）群光電子從電腦週邊零件及配備廠逐步擴展到智慧家庭、IOT物聯網及車用產業，目前已拿下筆電鍵盤、照相模組、電源產品、桌機鍵盤及網路監控攝影機5大產品世界第一。

擁有5項世界第一的超強隱形冠軍群光電子，今天應邀參加證交所舉行的業績發表會，群光副董事長林茂桂表示，群光集團在零組件深耕多年，其中5大產品線位居世界第一，隨著集團近幾年積極轉型，在非PC領域已見到不錯的成效。

其中汽車電子領域中，群光有很好的切入點，產品線涵蓋車燈、車用攝影鏡頭、馬達、ADAS相關、車內充電器、行車紀錄器等，相信群光在車用電子零組件還有很大的發展空間，也將是未來重要成長動能。