陳竑瑋全國刑事鑑識楷模　雲林之光鑑識出頭天

國際刑事鑑識大師李昌鈺博士曾說過「有一分證據，說一分話」，在目前嚴格之證據法則下，刑案現場證據往往才是讓歹徒俯首認罪之關鍵，因此鑑識人員發揮福爾摩斯精神，從各類現場細心勘察歹徒可能遺留之蛛絲馬跡，採集指紋、DNA等關連性證物送鑑，因而確認歹徒身分協助破案，可說是守護縣民身家財產安全的幕後英雄。

斗六警分局偵查佐陳竑瑋擔任鑑識專責採證工作已有6年，勘察轄內各類刑案逾300件，因鑑識破案功績卓著，經雲林縣警察局推薦報署，從全國各警察機關所薦報35名鑑識菁英當中脫穎而出，膺獲遴選委員肯定，今年當選全國僅8名之1的第11屆全國刑事鑑識楷模，今(25)日前往內政部警政署接受表揚，並獲警政署長陳家欽頒發楷模獎座，實為雲林之光。



▲陳竑瑋發揮福爾摩斯精神，從各類現場細心勘察歹徒可能遺留之蛛絲馬跡，採集指紋、DNA等關連性證物送鑑。（圖／斗六警分局提供）

47歲偵查佐陳竑瑋從警25年以來，一直都待在偵查隊擔任基層刑警，陸續偵破許多刑案，因警察局鑑識科推動各分局鑑識採證專責化，加上個人對鑑識採證工作有高度興趣，於是一頭栽入鑑識領域，與派駐分局之鑑識幹部一起勘察各類刑案現場。

雲林縣有許多縣民皆是仰賴農作收成維持生計，因此有許多宵小覬覦農民的農作物或農作機具，而陳員即曾在派出所通報尋獲民眾賴以為生遭竊之自小貨車車內駕駛座踏墊上，眼尖發現疑似竊車嫌犯食用後隨手棄置的1顆龍眼籽，經採集該龍眼籽送鑑後DNA順利比中犯嫌破案；另外農民辛苦栽種準備收成的大批香蕉遭竊，也是陳員在現場勘察發現竊嫌遺留的檳榔渣及菸蒂送鑑比中竊嫌破案，所以陳員可說是農民的最佳守護者。



▲陳竑瑋認為只要堅持科學辦案精神，採獲破案的關鍵跡證，終使再辛苦一切也值得。（圖／斗六警分局提供）

陳竑瑋所經歷的勘察案件中，印象最為深刻的是去年轄內所發生1件年輕男子在租屋處疑似上吊自殺案件，死者脖子上有明顯疑似繩索勒痕，勘察現場卻苦尋不著該條繩索，加上發現人為同居室友，一度懷疑係室友殺人後故佈疑陣藏匿犯案繩索，但隨著室友有明顯不在場證明，加上死者生前曾傳送自殺訊息給親人，因此與鑑識科重返現場，檢視比對死者脖子上勒痕紋路特徵及微物，輔以死者倒臥現場位置相關跡證，進而模擬死者生前可能行為，發現原來死者生前係先服用多顆鎮定劑後，再以T恤上衣後領勾住門把席地而坐，身體重心下墜衣領前緣因而上提勒住脖子導致死亡，該案透過鑑識重建釐清事實真相並還給涉案人清白，避免冤枉情事發生。

陳竑瑋表示，從事鑑識工作雖不若外勤人員破大案抓要犯台面上那般風光，而且必須常常忍受各種刑案現場惡劣環境的考驗，但是只要堅持科學辦案精神，採獲破案的關鍵跡證，終使再辛苦一切也值得，能幸運代表雲林縣警察局北上領獎，證實只要肯努力，幕後英雄也有站上台前的一天。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995