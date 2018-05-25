扶弱送愛傳愛台灣　全國公益連線活動

▲林美娜老師動感有勁的舞蹈，帶領長者們活絡筋骨及樂開懷。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

救國團雲林縣團委會與救國團東勢鄉團委會、救國團莿桐鄉團委會及教育部青年發展署雲林縣青年志工中心，25日在不老堂東勢日間照顧服務中心及莿桐地區辦理「扶弱送愛、傳愛台灣」公益嘉年華會全國公益連線活動，服務約60名長者，為行動不便長輩及獨居長輩帶來愛與歡笑。

活動中由林美娜老師動感有勁的舞蹈，帶領長者們活絡筋骨及樂開懷，救國團東勢鄉團委會義工伙伴及青年志工在活動中拉著長者的手一同舞動一同歡笑，共同度過美好的早晨時光。活動結束後，長輩們依依不捨的期望能很快再見到美娜老師及救國團團隊。

救國團莿桐鄉團委會及教育部青年發展署雲林縣青年志工中心，此次為獨居長輩們準備了炎炎夏日所需的物資及涼被，號召義工兵分數路將物資分送20位長輩家中，並趁此機會與長輩們話家常、聊聊近況、關心長輩身體健康，並關心長輩家中是否有其他所需，把救國團愛與關懷的精神帶給長輩們。

此次「扶弱送愛、傳愛台灣」公益嘉年華會全國公益連線活動，感謝各單位協助，希望藉由救國團拋磚引玉的精神，牽起更多的手，用愛與關懷讓雲林縣成為一個友善居住的城市。