被動元件領軍 本週電子零組件指數大漲逾6%

（中央社記者田裕斌台北25日電）台股本週最亮眼的族群非被動元件莫屬，包括國巨、華新科、奇力新都創新高，台灣證券交易所也統計，電子零組件指數單週大漲6.1%，居類股之冠。

證交所表示，本週加權股價指數上漲111.46點，漲幅約1.03%，台灣50指數上漲93.63點，漲幅約1.16%，寶島股價指數上漲133.54點，漲幅約1.07%。

證交所說，產業別指數以電子零組件類指數上漲6.10%漲幅最大，玻璃陶瓷類指數下跌4.15%跌幅最大。未含金融類指數上漲106.06點，漲幅約1.16%；未含電子類指數下跌78.70點，跌幅約0.52%；未含金融電子類指數下跌104.10點，跌幅約0.80%。