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娛樂

影／合體任賢齊意外走音　徐懷鈺公開認了是玻璃心

記者吳雨婕／台北報導2018/05/25 20:49
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「平民天后」徐懷鈺今（25日）晚在台北國際會議中心，舉行出道以來首場大型演唱會《只為鈺見你》，她以特別拍攝的VCR作為演唱會開場，登台後以個人名曲〈妙妙妙〉為演唱會揭開序幕。

徐懷鈺登場後，身穿大紅色連身褲，左半邊露出肩膀，頭上戴著復古味十足的紅色大蝴蝶結，讓歌迷宛如回到當年。接著一連飆唱了〈妙妙妙〉、〈飛起來〉、〈叮咚〉、〈向前衝〉等膾炙人口的歌曲，勁歌熱舞炒熱氣氛。不過也許是第一次登上大型舞台演唱，她在表演〈叮咚〉時，出了點小凸槌，落了一點的拍子，但隨即在下一首歌扳回一城。


▲徐懷鈺演唱多首她的經典快歌，炒熱氣氛。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.25）

演唱完歌曲〈我是女生〉後，徐懷鈺先是跟歌迷問好，熱情的粉絲也大聲呼喊稱讚她美麗、可愛、性感等，徐懷鈺也問起觀眾何時開始聽她的歌，沒想到幾乎所有的答案都是「國小」，因此讓她自嘲：「你們真的是傷了我的心，你們知道我的心是什麼心嗎？我的心是玻璃心。」

之所以會有「玻璃心」自嘲，來自於2016年時，徐懷鈺簽入唱片公司「發現音樂」，不過才短短3個月的時間就傳解約的消息，後來她受訪時，被問及此事她竟然酸媒體「媒體才有玻璃心吧！」而該公司的工作人員，聽聞後回應「她才是玻璃心」，從此讓她被貼上「玻璃心」標籤。


▲徐懷鈺自嘲是玻璃心。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.25）

徐懷鈺演唱會首場嘉賓，邀來當年同門師兄－任賢齊，任賢齊這次前來力挺，徐懷鈺丟下一句「我把他請來了」，任賢齊無預警登台，並演唱〈對摺〉，而後兩人合唱經典曲〈水晶〉，徐懷鈺也許是太過感動，邊唱竟然邊眼泛淚光。任賢齊在台上表示，「當年我第一場演唱會也在這 ，那時Yuki是我的嘉賓。」徐懷鈺則感動的說：「真的謝謝小齊哥，我剛剛還真的差點哭了，因為一個人唱這首歌很孤單，想要一起唱的時候都沒機會，終於在20年後，因為你們，我把小齊哥找回來了！」


▲徐懷鈺合體任賢齊演唱，感動泛淚。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.25）

演唱會過程一波三折，合體任賢齊竟出現走音，之後她演唱歌曲〈暑假〉時，前奏一下，竟然又搶拍唱出歌詞，不過觀眾完全不在意，在她表演完後，仍然給予徐懷鈺熱烈的掌聲。

關鍵字徐懷鈺任賢齊
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