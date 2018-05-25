NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈馬英九做不到　他列小英7外交突破「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
地方

環科大手搖車生命挑戰　夢想實踐暨社區關懷

記者蘇榮泉／雲林報導2018/05/25 20:53
▲身心障礙學生以手搖車抵達西螺大橋，為大學生涯標記美好回憶，鼓勵更多身心障礙朋友，不受自我身體限制，豐富自己的生命色彩。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）
▲身心障礙學生以手搖車抵達西螺大橋，為大學生涯標記美好回憶，鼓勵更多身心障礙朋友，不受自我身體限制，豐富自己的生命色彩。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

環球科技大學資源教室25日再次帶領身心障礙學生深入雲林自我挑戰，體驗人文、關懷社會。這項備受讚賞的「手run雲林、環愛騎跡-夢想實踐活動」，已經邁入第3年。今年的活動也將校內感恩祭活動募集的統一發票，捐贈給莿桐鄉「財團法人老五老基金會」，希望藉由體現自我挑戰與自我實踐的生命精神外，也能發揮一己之力，一起來關懷社會。

五月是感恩的季節，環球科大資源教室的身心障礙學生，常年受到各界師長同學的愛護，舉凡課業支持、生活關懷、日常的點滴問候，都讓身心障礙學生感到溫暖，同時也一直在學習如何回饋，期待自己也能夠有些給予的力量，因而促成了這項有意義的活動，並成為環球科大的年度盛事。


▲活動中也將校內感恩祭活動募集的統一發票，捐贈給莿桐鄉「財團法人老五老基金會」。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

環球科大學學務長胥嘉芳表示，活動以生命挑戰及連結社區社福機構感恩活動為出發，由學務處諮商輔導中心資源教室主辦，觀光與生態旅遊系學生協助領騎，與15名身心障礙學生騎乘手搖車與自行車，自環球出發，行經莿桐鄉老五老基金會，除將感恩祭活動募集的發票捐贈給基金會外，也透過振奮精神的太鼓及悠揚大提琴表演，傳遞愛與關懷給長輩們。


▲感恩祭活動募集的發票捐贈給基金會外，也透過振奮精神的太鼓及悠揚大提琴表演，傳遞愛與關懷給長輩們。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

胥嘉芳說，活動預計抵達最具雲林縣精神象徵指標的西螺大橋，全程長達43公里的路程，讓身心障礙學生為大學生涯標記美好回憶，也讓更多人認識手搖車的運動，希望鼓勵更多身心障礙朋友，不受自我身體限制，豐富自己的生命色彩。

環球校長陳益興說，校內身心障礙同學們自五月起，即在校內發起一人一票一愛心的募集發票活動，募集的愛心將於社區關懷活動中捐贈。同學們學會飲水思源，培養了正向的道德行為觀念。本次的手搖車生命挑戰活動，特別結合社區關懷，同學們期盼用自己的力量凝聚微小的光芒，把愛傳遞出去，喚起更多人對於生命的熱忱。

關鍵字環球科技身心障礙手run雲林手搖車
扶弱送愛　全國公益連線活動立委楊鎮浯　宣布參選金門縣長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan