環科大手搖車生命挑戰　夢想實踐暨社區關懷

五月是感恩的季節，環球科大資源教室的身心障礙學生，常年受到各界師長同學的愛護，舉凡課業支持、生活關懷、日常的點滴問候，都讓身心障礙學生感到溫暖，同時也一直在學習如何回饋，期待自己也能夠有些給予的力量，因而促成了這項有意義的活動，並成為環球科大的年度盛事。

環球科技大學資源教室25日再次帶領身心障礙學生深入雲林自我挑戰，體驗人文、關懷社會。這項備受讚賞的「手run雲林、環愛騎跡-夢想實踐活動」，已經邁入第3年。今年的活動也將校內感恩祭活動募集的統一發票，捐贈給莿桐鄉「財團法人老五老基金會」，希望藉由體現自我挑戰與自我實踐的生命精神外，也能發揮一己之力，一起來關懷社會。



▲活動中也將校內感恩祭活動募集的統一發票，捐贈給莿桐鄉「財團法人老五老基金會」。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

環球科大學學務長胥嘉芳表示，活動以生命挑戰及連結社區社福機構感恩活動為出發，由學務處諮商輔導中心資源教室主辦，觀光與生態旅遊系學生協助領騎，與15名身心障礙學生騎乘手搖車與自行車，自環球出發，行經莿桐鄉老五老基金會，除將感恩祭活動募集的發票捐贈給基金會外，也透過振奮精神的太鼓及悠揚大提琴表演，傳遞愛與關懷給長輩們。



▲感恩祭活動募集的發票捐贈給基金會外，也透過振奮精神的太鼓及悠揚大提琴表演，傳遞愛與關懷給長輩們。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

胥嘉芳說，活動預計抵達最具雲林縣精神象徵指標的西螺大橋，全程長達43公里的路程，讓身心障礙學生為大學生涯標記美好回憶，也讓更多人認識手搖車的運動，希望鼓勵更多身心障礙朋友，不受自我身體限制，豐富自己的生命色彩。

環球校長陳益興說，校內身心障礙同學們自五月起，即在校內發起一人一票一愛心的募集發票活動，募集的愛心將於社區關懷活動中捐贈。同學們學會飲水思源，培養了正向的道德行為觀念。本次的手搖車生命挑戰活動，特別結合社區關懷，同學們期盼用自己的力量凝聚微小的光芒，把愛傳遞出去，喚起更多人對於生命的熱忱。