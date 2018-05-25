航空公司未配合改台灣名　中國：期限再延兩個月

（中央社台北25日電）中國官方4月25日致函44家外國航空公司要求修改對台灣的稱呼，並給出30天的期限。今天是「大限之日」，仍有逾半航空公司未改名稱，中國官方今晚透過官媒表示，同意將期限再延兩個月。
新華社今天晚間報導，2018年4月25日，中國民用航空局致函44家外國航空公司，要求這些公司在信函發出之日起30日內糾正官網相關內容中「違反中國法律、違背一個中國政策的錯誤做法。」
前述報導所謂「錯誤做法」就是指這些外國航空公司在售票app或官網上有將台灣列為獨立國家的嫌疑。
新華社今晚報導指出，截至目前，44家外國航空公司中仍有26家尚未改名，而有18家已完成整改。
報導宣稱，這26家因「技術原因」申請延期並承諾整改，承諾整改完成時間最早為5月28日，最晚為7月25日，中國民用航空局已覆函同意。
報導強調，中國民用航空局將密切關注上述航空公司的整改情況，並依法保障外國航空公司在中國展開航空客貨運輸業務的權利。
總統蔡英文22日表示，中國大陸常以強迫改名方式，干擾各國民間公司，要求更改台灣名稱，這是徒增反感的魯莽行為，並嚴正地告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。（編輯：陳家倫）1070525