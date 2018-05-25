航空公司未配合改台灣名　中國：期限再延兩個月

（中央社台北25日電）中國官方4月25日致函44家外國航空公司要求修改對台灣的稱呼，並給出30天的期限。今天是「大限之日」，仍有逾半航空公司未改名稱，中國官方今晚透過官媒表示，同意將期限再延兩個月。

新華社今天晚間報導，2018年4月25日，中國民用航空局致函44家外國航空公司，要求這些公司在信函發出之日起30日內糾正官網相關內容中「違反中國法律、違背一個中國政策的錯誤做法。」

前述報導所謂「錯誤做法」就是指這些外國航空公司在售票app或官網上有將台灣列為獨立國家的嫌疑。