西班牙執政黨貪腐遭定罪 反對黨提不信任案

人民黨2年多前失去國會絕對多數優勢，要在350席眾院通過不信任案，需獲得176席過半數支持。由於反對派意見嚴重分歧，此任務相當困難。

社會黨領袖桑傑士（Pedro Sanchez）召開黨內聯邦委員會緊急會議，討論在國會發起對拉荷義（arianoRajoy）進行不信任投票。社會黨發言人向法新社證實，已在國會眾議院提出不信任案。

拉荷義在國會的友黨公民黨，不支持社會黨所提不信任案，但呼籲提前舉行大選。

（中央社馬德里25日綜合外電報導）西班牙總理拉荷義所屬保守派人民黨在一樁龐大貪腐案，被控收取非法資金有罪後，最大在野黨社會黨今天在國會提出不信任案。

極左政黨「我們可以」（Podemos）也已呼籲進行不信任表決。

拉荷義在國會的友黨公民黨（Ciudadanos）前天才協助人民黨，通過今年預算案。而公民黨今天出面呼籲提前大選。

不過，公民黨秘書長維列加斯（Jose ManuelVillegas）舉行記者會表示，他們將反對社會黨提出的不信任案，但也對拉荷義下達最後通牒。

維列加斯說：「如果拉荷義不提前舉行大選，為了舉行選舉，我們已準備好提出（我們本身的）不信任案。」

維列加斯對西班牙人民廣播網（COPE）說：「昨天的裁決很明顯的，是我們與執政黨關係的轉捩點。法院的裁決很嚴重，足以讓我們坐下、反省並做出決定。」

西班牙國家法庭（National Court）昨天指出，發現人民黨前幹部在1999年至2005年間收受龐大賄賂，交換包括馬德里在內眾多地區獲利豐厚的公共工程。29人因貪腐、侵吞公款和洗錢遭判刑，刑期總計達351年。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070525