川金會破局 白宮決策關鍵9小時

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普前一天才說，他與北韓領導人金正恩的峰會是否生變，下週揭曉。卻在不到24小時，閃電宣布峰會喊卡。媒體披露，川普白宮夜會國安顧問，9小時內做出取消的決定。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，川金會告吹，第一個警報在昨天晚間10時響起，當時國家安全顧問波頓（John Bolton）在白宮告訴川普，北韓揚言以核武和美國攤牌，並譏諷副總統彭斯（Pence）是「政治白痴」。
對於平壤肆無忌憚的挑釁言論，川普大感失望，儘管川普本身也常用這招伺候對手。根據一名了解對話內容的人士，波頓告訴川普，這種恫嚇口吻是非常不好的預兆。川普告訴他的顧問們，他擔心金正恩正在用計退出峰會，讓美國看來像情急之下的追求者。
因此川普決定先發制人，取消和金正恩的峰會。
對於渴望和北韓達成和平協議，完成美國前幾任總統都達不到成就的川普來說，這樣的結果令人氣餒。
川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（RudolphW. Giuliani）說：「即使已被以半警告方式告知，（川金會）有可能告吹。這個結果令他失望也非不合理。」
曾和川普合著「交易的藝術」的史瓦茲（TonySchwartz）表示，川普取消了這場峰會，避免自己顏面掃地。
史瓦茲說：「川普害怕被人羞辱已經到了病態的程度。（川金會）顯示誰才是最大、誰才是最強，所以他對於自己最後可能看起來又弱又小，十分敏感。這樣的結果川普絕對不能接受。」
今天天剛破曉，還不到上午7時，高層官員聚集白宮西廂，顧問們透過電話和還在白宮私人房間的川普討論各種選項。
川普抵達辦公室後，旋即做出決定，取消峰會。
川普的團隊，包括波頓、幕僚長凱利（John F.Kelly）、新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）、副總統幕僚長艾耶斯（Nick Ayers）、副幕僚長哈金（Joe Hagin）、副國家安全顧問李卡德爾（MiraRicardel）在艾耶斯、凱利和波頓的辦公室之間穿梭。他們最後拍板將川普的決定公諸於世。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070525