川金會破局 白宮決策關鍵9小時

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普前一天才說，他與北韓領導人金正恩的峰會是否生變，下週揭曉。卻在不到24小時，閃電宣布峰會喊卡。媒體披露，川普白宮夜會國安顧問，9小時內做出取消的決定。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，川金會告吹，第一個警報在昨天晚間10時響起，當時國家安全顧問波頓（John Bolton）在白宮告訴川普，北韓揚言以核武和美國攤牌，並譏諷副總統彭斯（Pence）是「政治白痴」。

對於平壤肆無忌憚的挑釁言論，川普大感失望，儘管川普本身也常用這招伺候對手。根據一名了解對話內容的人士，波頓告訴川普，這種恫嚇口吻是非常不好的預兆。川普告訴他的顧問們，他擔心金正恩正在用計退出峰會，讓美國看來像情急之下的追求者。