遭指沒把鄉親放在心裡 陳福海斥睜眼說瞎話

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門縣長陳福海今天表示，近4年來，縣府團隊致力於以往執政者鮮少碰觸民生基礎建設，並斥資打造教育希望工程，立委楊鎮浯指他不把鄉親放在心裡，是「睜眼說瞎話」。

楊鎮浯上午在中國國民黨金門縣黨部宣布參選年底金門縣長選舉，他表示，近年幾乎每天往返台灣金門，過程中除了看到台灣內鬥與消耗，同時也看到了金門在空轉；他說，看不到金門執政者面對並解決問題，「不把鄉親放在心裡」。

陳福海晚上透過縣長辦公室發佈新聞稿表示，近4年來，縣府團隊致力於以往執政者鮮少碰觸民生基礎建設；例如道路、水、電、學校等，除了廣闢花園大道、優化城鎮景觀、提升交通安全外，更打好了10年不缺水、不缺電的基礎。