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選戰開打　立委楊鎮浯宣布參選金門縣長

記者蔡若喬／金門報導2018/05/25 21:25
▲楊鎮浯宣布角逐金門縣長（圖／蔡若喬攝 , 2018.05.25)
▲楊鎮浯宣布角逐金門縣長（圖／蔡若喬攝 , 2018.05.25)

國民黨籍立委楊鎮浯今(25)日召開記者會，宣布接受黨內徵召，將參選年底的金門縣長選舉。記者會中楊鎮浯除了闡述為何接受黨內徵召，也說明對金門未來的規劃，國民黨金門縣黨部主委林芳旋也到場力挺，現場更高呼「楊鎮浯凍蒜!」加油打氣聲不斷。　　

記者會上，楊鎮浯除了介紹服務團隊，也說明了為何決定接受國民黨爭召，決定參選年底的金門縣長選舉。楊鎮浯表示，過去很長一段時間以來，很多鄉親問他到底要不要參選，因此他在記者會上也明確的向鄉親報告，會參選年底的金門縣長選舉主因有二：即是基於對黨的熱愛，也基於對金門這塊土地的情感與鄉親的託付，所以他決定參選金門今年年底縣長選舉，在往後的日子裡他的政策白皮書會陸續向鄉親介紹，他也會利用更多時間傾聽鄉親聲音，解決鄉親的急迫需求，並提供各式大小服務。

楊鎮浯說，這次的參選主軸：一是「真實」：真誠的做人，實在的做事。他認為這真實兩字再平凡不過，卻是每一位政治工作者必須時時放在心中的價值與理念。其次他也以「找回價值，開創新局」為訴求告訴大家。要找回的價值包含：文化史蹟保存、生態環境守護、國土流失防治、優質財政紀律、健全人事體制、厚植人文教育。開創新局則包含－－觀光扎根‧有機發展；在地產業‧轉型升級；推動三創‧青年返鄉；空間活化‧居住正義；聚落再造‧城區更新；暢通疏運‧強化基建；落實照護‧完善醫療；行銷全球‧永續金酒；兩岸橋梁‧壯大金門。　

而針對有鄉親質疑立委做一半就出來選縣長，沒有做好做滿，楊鎮浯向鄉親報告，他的確沒有做滿，也藉機跟所有鄉親致上最誠摯的歉意，但他相信鄉親的眼睛是雪亮的，他每天每時每刻都在打拼，像是爭取醫療專機的進駐，爭取金門警消人力的增補，爭取金門大學預算增加1.3億，爭取署醫的醫療折舊預算，爭取疏運加班機共計183架次，爭取料羅港消分隊的成立與進駐，以及揭櫫諸多不當施政，還有服務鄉親案件共近三千件等等。

楊鎮浯說，在這段日子以來，他在做決定的過程中不斷問自己有沒違背對鄉親的承諾。他也誠摯地跟所有疼愛與支持他的鄉親報告，絕對沒有違背鄉親的承諾，因為一開始，他就強調不管在中央在地方，他和大家共同的理想，就是讓金門變得更好，這就是他對鄉親的承諾。基於此心，為了實現讓金門更好的信念與承諾，他做了這個決定，相信有智慧的金門鄉親能感受到他的真心。
楊鎮浯說，這一場選戰，是一場不對稱的戰爭，對手有眾多行政資源，他只擁有夥伴與鄉親，但他會堅持持續打拼為金門這塊土地的初衷。他指出，年底這場選戰的選擇，不是個人前途的選擇，而是世代、是價值觀的選擇，也是鄉親選擇讓金門以甚麼樣的道路、面貌與未來，來面對我們的下一代，他也懇請所有鄉親好友們，一起來認同與協助，一起擴散理念，迎向更好的金門。

關鍵字楊鎮浯金門縣長年底選戰
環科大手搖車生命　挑戰夢想實踐雲林產業創新研發　地方型成果發表

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