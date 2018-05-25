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金門水試所果凍蠟燭DIY課　 學生興致高昂

記者蔡若喬／金門報導2018/05/25 21:27
▲金寧中小學師生水試所參訪，果凍蠟燭DIY吸引學生興趣（圖／金門水試所提供 , 2018.05.25
▲金寧中小學師生水試所參訪，果凍蠟燭DIY吸引學生興趣（圖／金門水試所提供 , 2018.05.25

今年夏天熱騰騰的手作體驗就在金門縣水產試驗所！水試所近期研發一套海洋風的果凍蠟燭DIY課程，為了開拓學生對海洋環境的視野及認知，今（25）日一群金寧中小學共22位師生前往水試所進行校外參觀，進行海洋教育課程，除由導覽人員進行水試所館內參觀解說，再延伸到「海藻果凍蠟燭DIY」創意體驗課程。


水試所表示，這套果凍蠟燭課程主要是利用當地特殊海藻進行獨特的瓶中造景，學生興致勃勃的在小型魚缸玻璃瓶內，擺設各式各樣不同顏色、形狀的藻類及貝殼，再加入果凍蠟，製作成一個個晶瑩剔透的果凍蠟燭，透過海藻果凍蠟燭DIY體驗課程，結合海藻相關知識的解說，讓學生從「做中學」中發揮創意，製作一個屬於獨一而二的紀念品。


水試所所長楊文璽表示，與其讓學生來購買果凍蠟燭的成品，不如讓師生共同體驗果凍蠟燭製作過程，讓師生能夠透過戶外教學的體驗活動，達到有別於傳統教室內的教學模式，也能創造一個美好的回憶，而果凍蠟燭DIY對於學生來說簡單易學，師生在活動過程中，也玩得不亦樂乎，給予學生有這個機會進行動手做。


金寧中小學老師表示，這類型的活動型態，不但能夠培養學生對於未接觸過的課程有獨立的創意思維，讓學生在製作過程中能夠解決所遇到的問題，面對困難學會發問，在製作果凍蠟燭的過程中，許多較厲害的同學也會幫助較弱勢的同學，學會同儕間互相幫助，讓每個學生都能夠製作出完美的作品，因此水試所推出這類型的活動，不僅能使學生學到海洋生態的教育及海洋相關課程的DIY，達到寓教於樂的目的。
 

關鍵字水試所果凍蠟燭金寧中小學
雲林產業創新研發　地方型成果發表驚傳醫暴力　嘉榮護理師遭陸配刀刺

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