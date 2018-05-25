金門水試所果凍蠟燭DIY課　 學生興致高昂

今年夏天熱騰騰的手作體驗就在金門縣水產試驗所！水試所近期研發一套海洋風的果凍蠟燭DIY課程，為了開拓學生對海洋環境的視野及認知，今（25）日一群金寧中小學共22位師生前往水試所進行校外參觀，進行海洋教育課程，除由導覽人員進行水試所館內參觀解說，再延伸到「海藻果凍蠟燭DIY」創意體驗課程。



水試所表示，這套果凍蠟燭課程主要是利用當地特殊海藻進行獨特的瓶中造景，學生興致勃勃的在小型魚缸玻璃瓶內，擺設各式各樣不同顏色、形狀的藻類及貝殼，再加入果凍蠟，製作成一個個晶瑩剔透的果凍蠟燭，透過海藻果凍蠟燭DIY體驗課程，結合海藻相關知識的解說，讓學生從「做中學」中發揮創意，製作一個屬於獨一而二的紀念品。