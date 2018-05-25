副總統：中國的打壓無法使台灣遠離非洲

（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統陳建仁今天出席非洲日酒會，他說，與布吉納法索終止外交關係，並不意味著台灣與非洲大陸的接觸將結束；中國的打壓無法使台灣遠離非洲，「反而促使我們更加倍努力」。

中華民國昨天與布吉納法索斷交；陳副總統晚間出席「2018年歡慶非洲日酒會」，他會前主動對媒體指出，面對挑戰，他想向全國民眾說一句話「多難興邦、台灣加油」。

今天的非洲日活動，包括非洲使節團輪值主席、史瓦帝尼王國駐台大使戴敏尼（Thamie Dlamini）、奈及利亞、莫三比克等非洲國家駐台使節代表都出席。