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5歲女童做錯事才遭虐殺？愛狗網紅護姨丈引眾怒

編輯中心／綜合報導2018/05/25 21:39
▲彰化 5 歲女童遭姨丈虐死事件，臉書「王爸爸狗園」粉絲團 PO 文認為，應檢討女童是否犯了錯才讓姨丈痛下殺手，引來網友砲轟。（圖／翻攝自王爸爸狗園臉書粉絲團）
▲彰化 5 歲女童遭姨丈虐死事件，臉書「王爸爸狗園」粉絲團 PO 文認為，應檢討女童是否犯了錯才讓姨丈痛下殺手，引來網友砲轟。（圖／翻攝自王爸爸狗園臉書粉絲團）

彰化縣 5 歲女童慘遭姨丈虐死案，一度傳出凶嫌楊男獲准交保引發民眾不滿，聚集派出所抗議。臉書「王爸爸狗園」今（ 25 ）日 PO 文提出不同看法，「台灣哪時輪到暴民來執法？只會檢討嫌犯而不去省思，會不會是小妹妹做錯了什麼事，才會讓姨丈痛下殺手？」此文一出，引來網友群起砲轟。

彰化 5 歲女童疑遭 24 歲的楊男虐死，楊男被依殺人罪聲押獲准，昨日晚間傳出有望交保引發群眾不滿，進而包圍田尾派出所，員警向集會的民眾表示「這是非法集會，不排除強制驅離」，更激起群眾反彈，雙方爆發激烈口角衝突，直到凌晨 1 時群眾才遭警方勸離。

臉書「王爸爸狗園」粉絲團今天提出不同的看法「王爸爸不懂的是，台灣哪時輪到你們這些暴民來執法？沒有政府了嗎？」

王爸爸接著表示「你們的愚行跟生番出草有什麼兩樣？還是你們被原住民同化了？只會檢討嫌犯而不去省思，會不會小妹妹做錯了什麼事，而讓姨丈痛下殺手？王爸爸在此嚴厲的譴責與抗議！不容你們這些暴民放肆！」

王爸爸粉絲團的文章一貼出，引來許多網友質疑「女童才 5 歲是能做錯什麼事？被打時有能力反抗嗎？是在說什麼幹話！還有原住民惹到你了嗎？」「有什麼事情可以打到小孩死亡？說說看」、「所以你的狗咬你，你也會痛下殺手？」

另有網友認為王爸爸粉絲團汙辱原住民，留言「種族歧視嗎？你這是污辱原住民，原住民可以截圖告他一下」、「抵制這個社團，你的言論已經造成種族歧視了」、「你有事嗎？嚴重種族歧視問題，根本假正義」。

王爸爸面對網友的批評倒是相當淡定「蔡英文派婉君（網軍）攻擊王爸爸，王爸爸不能倒下」、「這邊是理性討論區，偏激綠營人士請去爆掉公社取暖」。

關鍵字王爸爸狗園5歲女童姨丈虐殺網紅
史上最嚴！歐盟個資法GDPR上路白木屋門市重招租　網嘆：難怪會倒

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