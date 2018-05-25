櫃買法說會 新星及外國企業下週壓軸登場

（中央社記者韓婷婷台北25日電）櫃買中心本季推出多場次、多主題業績發表會，下週分別在28日及29日推出專為櫃買家族新成員規劃的「上櫃新星」及外國來台掛牌的「外國企業」主題壓軸。

櫃買中心主板市場已有756家企業掛牌，透過每年赴海外各地推動優質企業回台掛牌，至目前為止，已成功吸引34家海外公司上櫃。

櫃買中心總經理蘇郁卿表示，櫃買市場本益比、周轉率及再籌資市場等方面均有相當優勢，期望以此為競爭利基，持續爭取優質外國企業來台上櫃。

另外，為協助營運績效已顯現、具成長性、尚未能符合獲利能力的企業進入資本市場，櫃買中心近期已增訂多元上櫃條件供企業選擇，未來將向生技、智慧機械、電商等台灣有競爭力的產業招手，推動爭取掛牌。