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憂高雄覆鼎金保留古墓滅頂 文史團體請命

中央社2018/05/25 21:30
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄25日電）高雄市覆鼎金公墓遷葬後將改建為雙湖森林公園，汛期將屆，文史團體擔心現場保留的3座日式古墓，因工地水土保持不佳而遭土石流淹沒，今天會同市議員張豐藤前往請命。

覆鼎金公墓遷葬過程中，杉本音吉、大坪與一、黃慶雲3座日式古墓，經文史團體「地下高雄：覆鼎金掃墓團」請命，高市府決定就地保存，由市府文化局列冊追蹤。

不過，文史團體近來發現，現場邊坡缺乏水土保持工事，如遇汛期恐因大雨造成土石流，讓3座古墓慘遭滅頂。張豐藤與「地下高雄：覆鼎金掃墓團」成員今天會同高雄市政府工務局養工處、文化局人員前往現勘，為古墓請命。

張豐藤要求文化局古墓應另訂審議規範，遷葬前也應先文資普查；養工處同時須配合做好相關水土保持。「地下高雄：覆鼎金掃墓團」認為，市府應適度修正古墓審議條例，並於遷葬前先行完成文資普查，以免同樣的問題重演。

文化局文化資產中心主任李毓敏指出，3座古墓經文資審查雖沒被列為暫定古蹟，但仍具文資潛力，有保留價值。

養工處則表示，已爭取到水土保持經費將對古墓每層等高線平台設截水土溝等排水系統，加以分流防洪，現場也將增設擋土牆。

覆鼎金公墓民國105年7月啟動遷葬，預計今年底年完成地上墳墓遷葬，原本墓區部分基地將改建為雙湖森林公園。（編輯：陳政偉/孫承武）1070525

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