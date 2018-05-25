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中央社

中國接連奪邦交國打壓台灣 學者：台有籌碼回擊

中央社2018/05/25 21:37
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北25日電）中國打壓台灣動作不斷，一個月內造成多明尼加、布吉納法索與台灣斷交。有學者表示，台灣有不少籌碼可以回擊中國；也有學者預測，未來政府會更挺美、更積極推動新南向政策。

總統蔡英文2016年上台後，中國打壓台灣動作頻頻，不僅阻撓台灣參與國際組織，更奪取台灣邦交國。過去2年以來，台灣少了聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索等邦交國，友邦數量降至18個。

對於中國圍堵動作，總統蔡英文昨天晚上也罕見親上火線反擊，強調中國蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓」。

有關蔡總統提到「不會再忍讓」，健行科技管理學系教授顏建發分析，總統過去以「中國大陸」來稱中國，但昨天改稱「中國」，表示總統認為「現在沒必要在乎這麼多」。未來如果美國跟中國有外交或是經濟上的矛盾，台灣一定會公開挺美。

顏建發也認為，為求穩定，總統還是會維持現狀，但是政府將更積極推動新南向政策。

此外，英國牛津大學國際法博士候選人宋承恩接受中央社記者訪問時表示，中國想要打擊台灣士氣，外交只是其中一環；中國意圖威嚇台灣，好像台灣很弱、中國很強，若是台灣不聽命於他，就會遇到不好的事情。

他認為，中國奪取台灣邦交國是「反獨」的動作，希望「用成本最小的方法，讓台灣屈服」。

對於中國的作法，宋承恩說「當然不認同」，並且分析，昨天蔡總統的談話改變過去調性，把台灣跟國際連在一起，表示台灣要跟其他國家發展實質關係並且要融入國際社會。他對此表達支持，希望政府落實執行。

至於總統表示「不會再忍讓」，宋承恩說，他從學者角度來看，「台灣是有籌碼的」，而且籌碼還不少，「絕對會讓中國討不到好處」。中國目前的做法，過於忽略兩岸關係的複雜性；不是用強迫或威嚇，台灣就會屈服的。

對於中國接連奪取台灣邦交國，顏建發認為是「一石多鳥」做法。第一，中國想跟美國爭霸，美國總統川普（Donald Trump）上任以後與拉美國家、非洲國家的關係不好，若中國願意給他們好處，他們願意往中國靠攏。

第二，中國經濟發展快速，內部工資上漲，製造業需要外移，因此與中南美國家、非洲國家的經貿往來越來越密切，這符合中國的戰略需求。第三，與這些國家建交，還可以順便「把台灣教訓一下」。

不過，顏建發認為，邦交國對台灣來說並不重要。即便邦交國在聯合國大會為台灣執言，台灣仍在門外；邦交國在世界衛生大會為台灣發言，台灣仍舊未獲邀參與。

他說，現在最重要的是加強與美國、日本、歐洲的實質關係。台灣的位置很重要，美、日都不願看到中國拿下台灣，密切關注兩岸的情勢發展。

對於中國的恐嚇，顏建發說，「不理會就沒事了」；中國如果偷襲台灣，可能須付出很大的代價。（編輯：林淑媛）1070525

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