NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國庹宗康大讚女星料理　結果肉沒熟腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

彭博：美若對中加徵關稅 台灣受創最深

中央社2018/05/25 21:39
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社紐約25日綜合外電報導）倘若美國總統川普對中國出口到美國價值1500億美元的貨品課徵關稅，亞洲其他經濟體受到的打擊，比中國還嚴重，其中台灣受創最深。

根據彭博經濟學家陳世淵（Fielding Chen）和歐樂鷹（Tom Orlik）預估，中國出口每減少10%，亞洲平均國內生產毛額（GDP）將減少1.1個百分點。而中國只會減少0.3個百分點。

他們在今天發布的報告中表示，儘管這樣的出口減少幅度是在極端的條件下發生，川普一旦出手加徵關稅，這樣的情況也不是不可能。

他們預測，倘若中國出口衰退10%，零件進口也會隨之減少，其他亞洲經濟體將受重創，其中以台灣、馬來西亞和南韓首當其衝，GDP將分別減少1.9、1.3和0.9個百分點。印尼和印度則因國內製造業規模有限，經濟可能較具韌性。

倘若中國再減少內需的進口，受創程度將更嚴重。台灣、馬來西亞和香港的GDP將分別下滑3、2.1和1.8個百分點。日本則將衰退0.4個百分點，這對GDP成長僅略高於1%的日本來說是一大打擊。

由於中國逐漸降低依賴出口，因此遭受的打擊比很多鄰近國家還小。這兩位經濟學家表示，從中國今年經濟成長預估6.5%來看，這樣的衝擊尚可應付。

他們援引經濟合作暨發展組織（OECD）的數據預估，美國對中國輸美商品加徵關稅，對於其他地區的衝擊大致溫和，儘管智利、德國、南非、秘魯、俄羅斯和沙烏地阿拉伯對中國的出口也不少。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070525

中國接連奪邦交國打壓台灣 ...朱銘人間系列新作 呈現芭蕾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan