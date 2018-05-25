彭博：美若對中加徵關稅 台灣受創最深

他們在今天發布的報告中表示，儘管這樣的出口減少幅度是在極端的條件下發生，川普一旦出手加徵關稅，這樣的情況也不是不可能。

根據彭博經濟學家陳世淵（Fielding Chen）和歐樂鷹（Tom Orlik）預估，中國出口每減少10%，亞洲平均國內生產毛額（GDP）將減少1.1個百分點。而中國只會減少0.3個百分點。

（中央社紐約25日綜合外電報導）倘若美國總統川普對中國出口到美國價值1500億美元的貨品課徵關稅，亞洲其他經濟體受到的打擊，比中國還嚴重，其中台灣受創最深。

他們預測，倘若中國出口衰退10%，零件進口也會隨之減少，其他亞洲經濟體將受重創，其中以台灣、馬來西亞和南韓首當其衝，GDP將分別減少1.9、1.3和0.9個百分點。印尼和印度則因國內製造業規模有限，經濟可能較具韌性。

倘若中國再減少內需的進口，受創程度將更嚴重。台灣、馬來西亞和香港的GDP將分別下滑3、2.1和1.8個百分點。日本則將衰退0.4個百分點，這對GDP成長僅略高於1%的日本來說是一大打擊。

由於中國逐漸降低依賴出口，因此遭受的打擊比很多鄰近國家還小。這兩位經濟學家表示，從中國今年經濟成長預估6.5%來看，這樣的衝擊尚可應付。

他們援引經濟合作暨發展組織（OECD）的數據預估，美國對中國輸美商品加徵關稅，對於其他地區的衝擊大致溫和，儘管智利、德國、南非、秘魯、俄羅斯和沙烏地阿拉伯對中國的出口也不少。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070525