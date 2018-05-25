朱銘人間系列新作 呈現芭蕾舞者力與美

朱銘致詞表示，如果沒有芭蕾舞的精神，就不叫做芭蕾舞，若造形不漂亮就是失敗的雕刻家。作品的簡化或誇張，都是雕刻需要的。

2018年朱銘新作展「人間系列－芭蕾」今晚在朱銘美術館發表，晚會由蘭陽芭蕾舞團的曼妙舞姿揭幕，朱銘捐出一件最新作品義賣，作為美術館兒童藝術教育推廣基金。

（中央社記者黃旭昇、林長順新北25日電）世界著名雕刻家朱銘，今天晚上發表2018年新作「人間系列－芭蕾」，29件全新作品透過不鏽鋼反覆打磨拋光的技法，呈現芭蕾舞者的力與美，及優雅舞動、耀眼的瞬間身影。

朱銘美術館表示，發表的新作以不鏽鋼加上保麗龍翻模，融合過去朱銘對女性姿態的展現，及對不鏽鋼材質的創新表現，呈現鏡面感。相較於銅，不銹鋼更有現代感。

每件作品都是獨一無二的舞者，也不受限於芭蕾舞蹈動作，而是掌握迴旋、躍動、轉身過程的自然流動，朱銘揉合芭蕾精神與雕塑藝術，以平衡技法呈現作品的力與美。作品臉部延續人間系列，呈現簡略的表情。

為融合雕刻美學裡的亮感、動感、與空間美，展場也特別融入布幕、鏡面、旋轉舞台等表演空間元素，讓觀者可進入芭蕾舞的情境，增加與作品互動的趣味。

朱銘美術館這次也特別規畫芭蕾主題教育互動區，除平衡練習外，也運用視覺暫留原理，讓朱銘的芭蕾雕塑作品動起來。參觀民眾也可演一齣屬於自己的「彼得與狼」、「天鵝湖」、「睡美人」等芭蕾舞劇。

朱銘的作品從氣勢磅礡的「太極」到「人間」系列，都受國際推崇及肯定。朱銘美術館2017年與法國羅浮宮同獲國際博物館協會（ICOM）表揚，是亞洲唯一獲獎的私立美術館。

年度研究展「部署─朱銘歐洲展覽的推進」今天也同時揭幕，敘述一位台灣雕刻家如何成為首位於巴黎梵登廣場展覽的東方藝術家，展覽經由田野調查、文獻資料研究等方式分析、呈現台灣藝術家成為歐洲關注焦點的多種因素。（編輯：陳政偉/孫承武）1070525