法將挹注國鐵負債缺口 有望結束罷工

貝利爾說：「這個問題有了進展，現在開始進行對話。」

他與總理菲力普（Edouard Philippe）結束會談後說，政府每年將增加2億歐元投入基礎建設，使年度基礎建設投資總金額達38億歐元。

UNSA工會領袖貝利爾（Luc Berille）說，國家提議，承擔SNCF的460億歐元負債中的350億，最快自2020年起，先挹注250億歐元。

（中央社巴黎25日綜合外電報導）工會幹部今天說，法國政府同意吸收法國國家鐵路公司（SNCF）多達350億歐元負債，升高了結束歷時將近2個月罷工的可能性。

SNCF所有工會都支持鐵路史上最長連續罷工，自4月初展開，每5天罷工2天。

一向捍衛勞工運動的鐵路工會與中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）爆發的這起衝突，被視為對馬克宏推動改革的決心與能力的關鍵考驗。

吸收SNCF負債一直是工會提出的重大要求，政府這回做出承諾，提高終結僵局的可能性，但可能不會立即發生。

僅次於鷹派法國總工會（CGT）的SNCF內部第2大工會UNSA鐵路分會的狄倫塞傑（Roger Dillenseger）說，工會會諮詢會員是否持續罷工。「我們仍有很大疑慮」，但「協商已見成效」。

法國總工會則說，計畫持續罷工，罷工原定持續到6月底。

國鐵改革法案已送交國會審議，參議院預計6月5日投票表決，目前民意稍微傾向支持政府。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070525