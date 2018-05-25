NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國庹宗康大讚女星料理　結果肉沒熟腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

法將挹注國鐵負債缺口 有望結束罷工

中央社2018/05/25 22:23
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社巴黎25日綜合外電報導）工會幹部今天說，法國政府同意吸收法國國家鐵路公司（SNCF）多達350億歐元負債，升高了結束歷時將近2個月罷工的可能性。

UNSA工會領袖貝利爾（Luc Berille）說，國家提議，承擔SNCF的460億歐元負債中的350億，最快自2020年起，先挹注250億歐元。

他與總理菲力普（Edouard Philippe）結束會談後說，政府每年將增加2億歐元投入基礎建設，使年度基礎建設投資總金額達38億歐元。

貝利爾說：「這個問題有了進展，現在開始進行對話。」

SNCF所有工會都支持鐵路史上最長連續罷工，自4月初展開，每5天罷工2天。

一向捍衛勞工運動的鐵路工會與中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）爆發的這起衝突，被視為對馬克宏推動改革的決心與能力的關鍵考驗。

吸收SNCF負債一直是工會提出的重大要求，政府這回做出承諾，提高終結僵局的可能性，但可能不會立即發生。

僅次於鷹派法國總工會（CGT）的SNCF內部第2大工會UNSA鐵路分會的狄倫塞傑（Roger Dillenseger）說，工會會諮詢會員是否持續罷工。「我們仍有很大疑慮」，但「協商已見成效」。

法國總工會則說，計畫持續罷工，罷工原定持續到6月底。

國鐵改革法案已送交國會審議，參議院預計6月5日投票表決，目前民意稍微傾向支持政府。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070525

布吉納法索斷交 美國務院...油價走跌川金會不確定 美股...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan