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中央社

民調：執政的印度人民黨仍受民眾歡迎

中央社2018/05/25 22:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里25日專電）印度的一個研究機構最新的調查顯示，如果現在就舉行國會下院選舉投票，執政黨印度人民黨（BJP）仍受多數省支持，但印度人民黨領導的國家民主聯盟的支持率卻不如往年。

由印度開發中社會研究中心（CSDS）全國選舉研究比較民主計畫（lokniti）進行的國民情緒調查（Moodof the Nation），今天對外公布。

今日印度（India Today）即時新聞引述這份調查說，由印度總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）仍在印度多數省分受到選民歡迎，支持度稍微增加。

但調查指出，如果現在舉行印度國會下院（LokSabha）選舉投票，BJP領導的國家民主聯盟（NDA）將可獲得274席，僅比下院過半數的最低度次要求，多2個席位。NDA在2014年大選時，贏得323個席位。

調查顯示，NDA的得票率為37%；而由國大黨領導的團結進步聯盟（UPA）得票率出現顯著成長，從2014年的25%成長到這次調查的31%。

調查稱，如果現在舉行下院選舉投票，UPA可贏得164個席位。UPA在2014年大選時僅贏得60席。

新聞分鐘（News Minute）引述這份調查指出，印度人民黨在印度南部比較不受選民歡迎，有63%受調查的南印度民眾對莫迪政府不滿。至於東印度、北印度和中、西印度民眾，對莫迪政府的滿意度都超過50%。（編輯：高照芬）1070525

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