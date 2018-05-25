民調：執政的印度人民黨仍受民眾歡迎

（中央社記者康世人新德里25日專電）印度的一個研究機構最新的調查顯示，如果現在就舉行國會下院選舉投票，執政黨印度人民黨（BJP）仍受多數省支持，但印度人民黨領導的國家民主聯盟的支持率卻不如往年。

由印度開發中社會研究中心（CSDS）全國選舉研究比較民主計畫（lokniti）進行的國民情緒調查（Moodof the Nation），今天對外公布。

今日印度（India Today）即時新聞引述這份調查說，由印度總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）仍在印度多數省分受到選民歡迎，支持度稍微增加。