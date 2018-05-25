NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國庹宗康大讚女星料理　結果肉沒熟腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

中國施壓改台灣標示 至少8家航空公司拒從

中央社2018/05/25 23:03
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社北京25日綜合外電報導）中國民用航空局4月25日致函外國航空公司，要求30日內將官網的台灣標示列為中國領土。如今期限已至，聯合航空、美國航空、全日空等至少8家航空公司仍將台灣列為獨立國家。

中國民用航空局致函36家外國航空公司，要求這些業者遵守中國法律，將台灣、香港及澳門列為中國領土，白宮斥此舉為「歐威爾式胡言亂語」。

根據中國社群媒體上轉發的民航局信件副本，上頭日期為4月25日，內容要求航空公司要在30天內完成這項動作，也就是5月25日為最後期限。

法新社無法證實這份副本的真實性。

法新社發現，截至今天，至少有8家外國航空公司仍在官網上將台灣列為國家，包括聯合航空（UnitedAirlines）、美國航空（American Airlines）、國泰航空（Cathay Pacific）、全日空（All NipponAirways）及澳洲航空（Qantas Airways）。

澳洲航空發言人表示，北京當局給予澳洲航空「額外時間，以進一步釐清指稱中國領土的方式」。

加拿大航空（Air Canada）、法國航空（AirFrance）、英國航空（British Airways）、德國漢莎航空（Lufthansa）等約12家公司已照中國要求，改變網站上對台灣的標註，但尚不清楚實際修改時間。

加拿大航空更改標註後，台灣外交部上週要求其儘速修正。

至於何時是最後期限，或多少間航空公司依照要求改變標註，中國民航局拒絕發表評論。

根據網路上這份函件，中國當局僅稱會將未改名的業者列為「嚴重失信行為紀錄」，但未說明將祭出何種懲罰。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070525

MH17遭俄製飛彈擊落 西...遭病患家屬刺殺多刀 護理...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan