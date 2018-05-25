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政治

巷仔內》陳弘志／夾娃娃店和忙打選戰的台灣

記者陳弘志／分析報導2018/05/26 07:30
夾娃娃機店在台灣如雨後春筍般冒出。（圖／NOWnews 資料照）
夾娃娃機店在台灣如雨後春筍般冒出。（圖／NOWnews 資料照）

最近不少來台旅遊的民眾對台灣的印象，是台灣許多角落都有無人看守的黃色夾娃娃機台店，另一項台灣特色則是年底即將大選，各媒體紛紛報導政治人物的談話，政黨派系之間也忙著合縱連橫，讓自己人馬得以當選，好不熱鬧。

根據財政部統計，全台灣夾娃娃機店的數量，從 2013 年的 169 家，自去年起迅速往上飆升，2017 年攀升至 2,859 家，創下歷史高點，且可能繼續創紀錄。

台灣的夾娃娃機店如雨後春筍般，一家接著一家開，這也間接表示，有部分店面是一家接著一家的收，最後房東只能租給成本與營收較小，甚至全天無人看顧的夾娃娃機店。

瑞士洛桑管理學院（IMD） 24 日公布 2018 年世界競爭力報告，台灣不論在包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」等 4 項排名全數下滑，整體競爭力比去年退步 3 名，也成為近 9 年來，第二次被中國大陸所超越。

不論國發會與經濟部解釋台灣的競爭力已經輸給大陸的原因是什麼，就算是暫時性現象，或是瑞士取得的台灣數據偏低，不少民眾看到街頭一家家的店面結束營業，逐漸換成無人看店、小成本的夾娃娃機台店，就讓人心有戚戚焉。

雖說實體通路已經隨著時代變遷，不敵電商潮流，但人事成本超低，無人看店的夾娃娃機台店，是否能為台灣帶來更多工作機會？同質性的夾娃娃店在台灣如雨後春筍般興起，是否把風險都放在一個籃子裡？

政治是處理眾人之事，許多民眾打開電視機，看看政治人物的言談與關心的角度，能談具體政見、願景計畫、或經濟民生的寥寥可數。或許媒體不愛報導，也可能根本癥結是民眾不愛聽、不愛看，導致相關訊息少之又少，甚至政治人物根本不用提出。

台灣已經進入民主社會，領導者由選票選出，民眾可以選出「可愛的人」執政，但可愛的人不見得保證一定是遠見者或理智者。台灣民眾如果經常把「感性」置於「理性」之上，久了大家或許會常聽到旁人說「這個人」或「這句話」我投不下去。但純粹流於感性所選出的「可愛的人」，對於一個國家、社會、都會、群體，是否是明智之舉？

娃娃機裡的玩偶，一個比一個可愛，但夾娃娃店對於國家經濟長遠的發展，幫助畢竟有限。民眾投票選出「可愛的人」，如果沒有經過理智思考，靜下心來的理性判斷，忙於每兩年全國動員選舉一次的台灣，不見得未來會更好。

關鍵字選舉imd夾娃娃機
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