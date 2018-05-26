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財經

名家論壇》盧燕俐／買三檔台股基金居然大賺10倍

文／盧燕俐2018/05/26 16:30
▲定時定額的好處是，可以分散風險，且資金門檻不高，但小資族自己也得做功課。（圖／取材自CC0圖庫）
▲定時定額的好處是，可以分散風險，且資金門檻不高，但小資族自己也得做功課。（圖／取材自CC0圖庫）

台股萬點行情已滿周年，台股基金績效也相當剽悍，已有三檔淨值破百元，自成立以來的投報率高達10倍，對想踏出定時定額投資第一步的小資族來說，可納入觀察名單，作為核心持有標的。

根據統計，在147檔台股基金中，有58檔淨值創新高，前三名者皆衝破百元，分別是群益馬拉松、統一全天候和群益店頭。這三檔有共同的特色，就是成立時間都超過20年，歷經大盤上沖下洗，及各式產業更迭，平均下來，年化報酬率還能落在6％到7%附近。

在多頭時代，很多投資人瞧不起7%，認為一定要爆賺5成到一倍，才稱得上是贏家。但理財原本就是一條漫長的路，漲太快的標的往往抱不久，漲幅持穩卻漲不停的，經過時間複利後，終能帶來財富累積的效果。

仔細分析這三檔基金，群益馬拉松和群益店頭是同一位經理人，選股方向略有不同，前者大多鎖定權值股，如台積電、台塑、國泰金等，後者則以中小型電子股為主，像是國巨、中美晶等等。小資族可視個人風險承受度或偏好，選擇適合自己的基金。

特別值得一提的是，統一全天候的經理人，操作這檔基金長達119個月，創造了207％的績效，遠勝同期大盤的27％，表現十分亮麗。119個月換算下來，就是將近10年都在負責同一檔基金，這在「換經理人如同翻書」的基金界生態裡，算是較為罕見，也說明了經理人路遙知馬力的操盤功力。

當然，過去績效不保證未來績效。只能說這三檔基金堪稱長青型、口碑佳，對基金公司而言，是重要門面和形象，無論如何，一定要派最有戰鬥力的經理人來操盤，保住金字招牌。

另一方面，投資本有風險，想買到一檔能「長抱久賺」的好基金，小資族自己也得做功課。每月關心績效，和大盤和同類型進行評比，只要還在水準之上，就能繼續持有，遇到系統性風險重挫時，更應勇敢逢低加碼；相反的，一旦績效開始不如預期，逐月落後同類型，就該思考是否該轉換標的。

再次提醒，台股基金原本波動度就不小，單筆進場必須對大盤敏銳度高，才能提高勝率。定時定額的好處是，可以分散風險，且資金門檻不高，已有基金公司將每月投資金額降低到一千元，非常適合預算不多的小資族們！

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇台股萬點台股基金定時定額分散風險
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