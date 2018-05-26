名家論壇》盧燕俐／買三檔台股基金居然大賺10倍

台股萬點行情已滿周年，台股基金績效也相當剽悍，已有三檔淨值破百元，自成立以來的投報率高達10倍，對想踏出定時定額投資第一步的小資族來說，可納入觀察名單，作為核心持有標的。

根據統計，在147檔台股基金中，有58檔淨值創新高，前三名者皆衝破百元，分別是群益馬拉松、統一全天候和群益店頭。這三檔有共同的特色，就是成立時間都超過20年，歷經大盤上沖下洗，及各式產業更迭，平均下來，年化報酬率還能落在6％到7%附近。

在多頭時代，很多投資人瞧不起7%，認為一定要爆賺5成到一倍，才稱得上是贏家。但理財原本就是一條漫長的路，漲太快的標的往往抱不久，漲幅持穩卻漲不停的，經過時間複利後，終能帶來財富累積的效果。