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政治

川金會舉世矚目　一封信解讀中美互動、國際大局

記者林仕祥／台北報導2018/05/26 09:00
▲美國總統川普致函北韓領導人金正恩，在信中以「North Korea」直指北韓，若非存心要羞辱對方，就是缺乏處理外交事務基本素養。（圖／達志影像）
▲美國總統川普致函北韓領導人金正恩，在信中以「North Korea」直指北韓，若非存心要羞辱對方，就是缺乏處理外交事務基本素養。（圖／達志影像）

「川金會」舉行與否，舉世矚目。學者指出，在整個過程中，在諸多小節中露出破綻，影響美國的大國架勢與格局；川普致函當日，美國務卿蓬佩奧與中國大陸外長王毅之間的互動，更可一窺中美兩國之間的互動，呼籲政府高層不要只看熱鬧瞎胡鬧，應早日放棄聯美制陸的如意算盤。

中華戰略學會研究員、前中權軍艦艦長張競接受《NOWnews 今日新聞》訪問表示，首先是川普在信中以「North Korea」直指北韓，在高層外交書函中，如此用辭犯上大忌，確實會貽笑大方。假若是刻意如此用辭，若非存心要羞辱對方，就是缺乏處理外交事務基本素養。

張競分析，美國總統對外發送書函，在使用信紙上有不同規格，其徽章與具名都十分講究。這份信函用的是白宮專用信紙，而非總統專用信紙。這是存心展現親疏有別，講的是檯面官話與外交辭令。再者就是致函金正恩，若有誠意解決問題，就不應對外公布，而是應在發出函件後，同時另行發表聲明表達立場，並提到已另發函件表態。以公開方式揭露信函內容，其實就是在點名叫陣，硬逼對手吞下條件，無意真正溝通。

張競強調，川普指稱川金會破局，是因金正恩本人近日發言中所展現盛怒與公開敵意所致，但若檢視金正恩本身最近公開發言內容，是否有如川普所言般的嚴重，就可知此份外交信函在梳理文字上欠缺精準；小節上行事粗糙，更影響大國架勢與格局。

張競認為，在本份函件發表當日，王毅曾與蓬佩奧會談，假若蓬佩奧事先不知川普要公開此函件，則其顯然就是遭到架空，不在川普對外政策決策圈內，這種權力與決策架構錯亂失控，程度將是何等嚴重。若是蓬佩奧知情，但卻對王毅隻字未提，這對北京與華盛頓日後要互信往來，絕對是會產生負面影響。但最嚴重的可能情況是蓬佩奧先向王毅打過招呼提及此事，此將表示兩方就已建立相當程度大國互信，同時王毅在獲知此事，若能提前通報平壤，亦將替北京加分。

不論事實真相如何，只要大陸在這些事態發展上，沒有被美國蒙在鼓裏，對綠營來說就是警訊。所以政府高層不要只看熱鬧瞎胡鬧，而是要訓令駐外人員依據指導，掌握其中門道，若是看懂其中奧妙，主政者亦應早日放棄聯美制陸之如意算盤。

此外，白宮信函還有一件有趣的事情，就是依造英文語法來看，上面署名應該要以「Washington, D.C.」才行，不能只署名「Washington」，因為在地圖來看，這兩個地方一個在東，一個在西，根本毫無關係，但因習成俗，所以後來白宮即以「Washington」來通稱「Washington, D.C.」。不過對於川普這封驚動世界的信件來說，這些事情都屬題外話了。


▲美國總統川普致函給北韓領導人金正恩的信。（圖／翻攝自白宮推特 , 2018.5.25）

關鍵字川普金正恩川金會信封大陸
洪孟楷》麻痺又休克的外交團隊大陸來台參訪團　傳7月起停止申請

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