名家論壇》洪孟楷／麻痺又休克的蔡英文外交團隊

事實是，過去的兩年，蔡英文執政團隊真的沒有掌握好國內外形勢，所以才會讓邦交國一個個遠離。然而，這次的布吉納法索與過去三國斷交還有個更嚴重的失誤，就是自始自終全然沒有掌握好對方宣布時機及斷交實情，才會在剛度過520就職兩年的本周中發生此事，狠狠的打了蔡政府一個巴掌。

邦交國無用論、台灣不用再花錢養邦交這種幼稚說法省省吧，中華民國沒有了友邦，難道就會有人承認台灣獨立建國？連基礎都保不了，還妄想誰來挺台灣建國？說這種話的人不是別有用心，就是政治白痴。

又一個友邦跟我國斷交，蔡英文上任兩年又四天，四個邦交國選擇離開，更甚者直接宣布與大陸建交，這種衝擊，過去難以想像。

尤其是，24日下午的蔡總統，正與總統府秘書長陳菊，兩人開心地吃著荔枝、對著鏡頭嘻笑吃果；算算時間，同時的布吉納法索正在準備宣告斷交。

一友邦要離我而去，我國最有權力者與她的幕僚長，正在網路直播吃荔枝。這不是團隊的徹底休克和麻痺，什麼才是？

記得美國911發生雙子星大樓遭受恐攻時，同時間時任美國總統小布希在既定行程中陪國小孩童唸故事書，當隨扈湊近耳旁告知恐攻新聞時，小布希仍然呆坐孩童身邊，這幕畫面被網友揶揄很久，更被許多美國人所無法接受。

一個三軍統帥在面臨國家危急之時，應該展現的是決斷果敢的領導力，而非還在鏡頭面前耍寶裝可愛。領導人是在重要時刻做出判斷的那個人，這是競選總統時就應該知道的責任，也是宣誓就任的那天被賦予的任務。

如果今天國家是太平盛世、歌舞昇平、夜不閉戶、四海歡騰，天天當楊貴妃吃荔枝、當褒姒放烽火，台灣百姓看到就當茶餘飯後消遣娛樂，無傷大雅，頂多只是增加不必要開銷預算，但國家能買單，也許沒人有太大意見。

然而現在台灣處境兩年內掉四個邦交國，兩岸關係已從冷凍變停滯，拚了兩年的經濟表現依然不及格，在內憂與外患的交鋒下，總統卻帶頭當起直播主、拍賣姐，到底知不知道「今夕是何夕」呢？

且再退一萬步來說，過去兩年從沒看到總統臉書上做起生意，如今卻是與菊姐一搭一唱賣起「高雄市農業局」的荔枝，鏡頭下方還有直撥電話，「趕快打進來搶購！」只差沒再說現在滿線、老客戶請打語音；敢情蔡總統已經在為未來轉跑道做規劃？還是陳菊大姐大綁架蔡英文做免錢的廣告代言？

今天推廣了荔枝、那鳳梨要不要也銷售一下？台灣知名的愛文芒果呢？接下來的文旦、龍眼難道不應該也被關愛嗎？還有總統家鄉的黑珍珠蓮霧、或是深受外國朋友歡迎的釋迦怎麼能不推銷？算一算，蔡英文臉書粉絲團每天都該開設愛鄉土水果時段才能迎合總統的行為。

而如果有點良知或腦袋的人都認為上面描述是荒謬，那麼為何蔡英文的幕僚團隊會放任這樣的事情發生？這難道不是情況沒有掌握造成嘛！

如果布吉納法索早已有情資顯示將與我國斷交，蔡英文下午還在鏡頭面前裝可愛賣水果是什麼心態？而如果直到下午總統府都還沒能掌握布吉納法索要與我國斷交，那這中間的螺絲也鬆過頭，溝通管道又出了什麼差錯呢？邦誼斷交可不像大學生談戀愛說分就分，就連中華電信解約都還需要帶雙證件臨櫃辦理了，國與國之間的解約難道毫無跡象可尋？越是在鏡頭面前耍寶，越是暴露讓對手、國人看清領導的無能。

我國的外交處境十分不容易，這是事實；而中國大陸也確實在外交上處處給小鞋穿，所以更有賴第一線外交人員努力。但也正因為外交處境辛苦，所以才需要在位者有智慧、有謀略的處理，否則説爽話、幹話、狠話誰都能講，但是堅持所謂的政治意識形態，讓第一線外交人員的辛苦付之一炬，然後一個個友邦的斷交，後面代表著是過去多少金錢和人員的用心付出，中華民國又經得起在幾次的蔡政府揮霍呢？

把朋友都給趕跑，幻想的台灣國就會出現？其實也不需那麼麻煩，只要我們花大錢買軍備的老大哥美國承認我們就好，但問題是自從美國與中華民國斷交後，是堅守一個中國原則、還是台灣中國一邊一國？不就說明了友邦越少，只是越限縮我國的國際地位嗎！連能與中國大陸平起平坐不看其臉色的美國也不承認台灣獨立的此刻，還要多少的自欺欺人，才能叫醒休克的裝睡者？

其實，這個問題的答案，早就已經回答了。

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com