租借車最怕發生事故　車險這麼保　花小錢免提心吊膽

買1輛車、成為開車族，是許多年輕人的願望清單之一，但龐大養車費用，卻讓人望之卻步，因而近年來許多年輕族群偏好租、借車代替買車，平時無須支付養車成本。但租借車最擔心的是發生事故，不僅可能傷了人情又損了荷包。專家建議，可善用保險只要花百來元保費，就可提供一整天行車保障，不用一直提心吊膽。
根據交通部2018年最新統計顯示，台灣約有678萬輛登記的小客車，持有普通小型汽車駕照約1255萬人，推估約有5成的人是有照無車。新安東京海上產險副總經理呂文泉指出，有照無車的駕駛人普遍不常開車，若向他人租、借車發生事故時，由於理賠身分限制及責任紛爭等因素，即便大部分的租車公司都有保車體險，但駕駛人還是可能要負擔1萬元到數萬元的賠償。
若是借來的車子，除非是車主的配偶、家屬、四親等內血親及三親等內姻親，車主投保的車險才可理賠，但車主續保時，保費可能會變多，因此，有些車主不願意申請理賠，最後變成借車人要自己花錢修理賠償，也讓借車傷了人情又損失了荷包。
不過，目前市面上已有短期租借車險，新安東京海外產險表示，只要在租借車前1小時透過電腦或手機完成投保，萬一開車出去發生車碰車的交通事故，由保險公司來理賠，1天保費百來元，租來的車有損傷，最高理賠10萬元，借來的車損傷則最高賠5萬元，對方車子損傷最多可賠5萬元，如果對方人受傷最高可賠50萬元，一個事故最多賠100萬元。
除了短期租借車險之外，泰安產險也有類似的小客車駕駛人責任保險，只是投保仍要透過傳統管道，可能沒辦法短時間1小時後就生效。不過，像短期租借車險因是採網路投保，除要年滿20歲之外，目前只能用信用卡線上付款，而且是要本人的信用卡才行，而根據業者統計，推出至今投保者以40歲以下居多，尤其20多歲占半數以上，8成都是透過手機線上投保。