租借車最怕發生事故　車險這麼保　花小錢免提心吊膽

買1輛車、成為開車族，是許多年輕人的願望清單之一，但龐大養車費用，卻讓人望之卻步，因而近年來許多年輕族群偏好租、借車代替買車，平時無須支付養車成本。但租借車最擔心的是發生事故，不僅可能傷了人情又損了荷包。專家建議，可善用保險只要花百來元保費，就可提供一整天行車保障，不用一直提心吊膽。

根據交通部2018年最新統計顯示，台灣約有678萬輛登記的小客車，持有普通小型汽車駕照約1255萬人，推估約有5成的人是有照無車。新安東京海上產險副總經理呂文泉指出，有照無車的駕駛人普遍不常開車，若向他人租、借車發生事故時，由於理賠身分限制及責任紛爭等因素，即便大部分的租車公司都有保車體險，但駕駛人還是可能要負擔1萬元到數萬元的賠償。