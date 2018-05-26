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鴻海、永齡攜手　DFC台灣孩童創意行動挑戰開跑

記者許家禎／台北報導2018/05/26 09:34
▲鴻海、永齡教育基金會攜手DFC台灣（Design for Change, Taiwan)，舉辦第8屆全球孩童創意行動挑戰分享季熱鬧開跑。（圖／鴻海、永齡教育基金會提供）
▲鴻海、永齡教育基金會攜手DFC台灣（Design for Change, Taiwan)，舉辦第8屆全球孩童創意行動挑戰分享季熱鬧開跑。（圖／鴻海、永齡教育基金會提供）

鴻海​​、永齡教育基金會攜手DFC台灣（Design for Change, Taiwan)，舉辦第8屆全球孩童創意行動挑戰分享季熱鬧開跑​。DFC台灣團隊過去8年來看到孩子們的各種感受問題，蒐集超過1000件的感受大數據，集結在全台各地的感受地圖中，包括空汙、高齡化社會、世界公民議題等。邀請大小朋友上網尋找有沒有跟你一樣的問題困擾，也許會得到意想不到的解方。

台灣今年成為2018 DFC國際年會主辦國，這是一場由「孩子主辦」的國際年會，今年11月30日至12月2日將邀請超過40個國家的DFC國際夥伴及孩子來台，分享他們感受到的問題及創意解方。像是去年約旦的孩子分享了他們讓自己國家的30個企業願意執行企業社會責任的故事；美國孩子則在前年分享協助解決難民問題的故事。

也因此主辦單位啟動今年第8屆「全球孩童創意行動挑戰」，擴大舉辦全台問題解決故事展，實體展出歷年來的感受問題，透過「五種超級英雄」的展覽互動活動，帶領孩子透過團隊合作，發掘自己在解決問題時，不同的角色探索與自我啟發。

DFC台灣分析8年來的挑戰團隊，發現解決問題的人有5種特質：一、像探索者，敏銳發現問題；二、像冒險者，創意想出點子；三、像實踐者，勇敢起身行動；四、像拓荒者，熱情分享經驗；五、像路人，發揮最大的團隊超能力。

主辦單位指出，今年季報名件數是往年的3倍，孩子分享的故事主題相當多元；像是對大環境相關議題有感，包含環保、失智老人、校園安全等，另外也有許多主題看似微小、卻真實反映在生活周遭，包括改造傳統菜市場、校園霸凌、以及現代人3C成癮症候群。展現孩子們透過關心身旁的問題，開始學會在意他人、注重生活環境與自我成長。

本次共有32組故事參與分享季，並有10組團隊將在6月2日的故事分享大會上台親自分享，歡迎大小朋友一起蒞臨交流。

而這次鴻海教育基金會及永齡教育基金會為協辦單位，協助邀請到來自包括美國 IDEO共同創辦人Sandy Speicher、印度《三個傻瓜》的編劇等重量嘉賓出席國際年會，還有更多神秘大咖來台分享設計思考等各種創新教育方法，現場也開放展覽區域讓民眾欣賞來自於全球超級英雄解決的故事。

Design For Change Challenge（全球孩童創意行動挑戰），為全球的教育創新運動。推廣讓孩子運用DFC四步驟，感受、想像、實踐、分享，主動解決自己身邊的問題。藉由「感受」身邊的問題，「想像」問題解決後的最美好情境，更重要的是「實踐」行動改變現況，最後「分享」他們的成果將這份影響力感染給每個人，也在自己身上建立Yes, I Can 的正面能量循環。

 

關鍵字鴻海永齡基金會dfc台灣孩童創意
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