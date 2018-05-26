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跨域數位經濟人才夯　經濟部海選350名學生

記者彭夢竺／台北報導2018/05/26 13:50
▲培育跨域數位經濟人才，經濟部推動跨域數位人才加速躍升計畫，吸引73所大學校院近千名大三到碩士班在學學生報名參加。（圖／翻攝 維基百科）
▲培育跨域數位經濟人才，經濟部推動跨域數位人才加速躍升計畫，吸引73所大學校院近千名大三到碩士班在學學生報名參加。（圖／翻攝 維基百科）

隨著智慧科技的發展，台灣近年來經濟結構也逐漸轉型，為了加速培育跨域數位經濟人才，經濟部工業局持續推動「DIGI+Talent跨域數位人才加速躍升計畫」，在全台北、中、南地區舉辦海選，一共吸引73所大學校院近千名大三到碩士班在學學生報名參加，迴響熱烈。

為了加速協助台灣經濟結構轉型，培育跨域數位經濟人才，經濟部透過海選會活動，邀請具有潛力的同學們與實務研習單位面談，了解實務研習相關培訓活動與資訊，促進順利接軌未來職場，提升就業競爭力。

工業局副局長游振偉表示，這項計畫自2017年開始攜手產學研各界共同合作，運用線上線下的混成學習模式，並推動專題實作、發展開放創新數位人才培育模式，且於今年5月初獲得ATD 2018人才發展創新大獎肯定。

游振偉指出，台灣產業正積極推動數位轉型，各界對於AI人工智慧、Fintech金融科技等跨領域的數位人才需求非常殷切，期許透過DIGI+Talent計畫的創新培育模式，加速強化台灣大學生跨領域之數位能力，以符合產業人才需求與創新速度。

這項計畫在2017年一共培育了350位研習生，產出了約200件高品質的實務專題作品，今年將再結合13家法人研究機構及各產業的投入，共同培育大三到碩士班的在學生，研習內容針對數位經濟產業重點發展領域包括人工智慧、智慧聯網、電子商務、智慧內容、資料科學，以及數據分析等5大類，協助學生及早接觸數位經濟產業，並具備實務經驗與創造價值，使企業儘早發掘優秀人才。

關鍵字經濟部工業局跨域數位人才ai人工智慧fintech金融科技
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