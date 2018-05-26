跨域數位經濟人才夯　經濟部海選350名學生

隨著智慧科技的發展，台灣近年來經濟結構也逐漸轉型，為了加速培育跨域數位經濟人才，經濟部工業局持續推動「DIGI+Talent跨域數位人才加速躍升計畫」，在全台北、中、南地區舉辦海選，一共吸引73所大學校院近千名大三到碩士班在學學生報名參加，迴響熱烈。

為了加速協助台灣經濟結構轉型，培育跨域數位經濟人才，經濟部透過海選會活動，邀請具有潛力的同學們與實務研習單位面談，了解實務研習相關培訓活動與資訊，促進順利接軌未來職場，提升就業競爭力。

工業局副局長游振偉表示，這項計畫自2017年開始攜手產學研各界共同合作，運用線上線下的混成學習模式，並推動專題實作、發展開放創新數位人才培育模式，且於今年5月初獲得ATD 2018人才發展創新大獎肯定。