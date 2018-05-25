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中央社

愛爾蘭墮胎合法化公投 總理有信心過關

中央社2018/05/26 01:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社都柏林25日綜合外電報導）曾深受天主教觀念影響的愛爾蘭，今天舉行墮胎合法化公投。一早各投票所湧現排隊民眾，公投結果可能為國家帶來劃時代改變。總理瓦拉德卡表示，他對於公投過關「胸有成竹」。

路透社報導，這場公投從格林威治時間6時開始投票，公投問題是，是否支持廢除憲法明定的墮胎禁令。愛爾蘭35年前舉行公投，讓憲法明定墮胎禁令。這項禁令於2013年部分放寬，但僅適用於懷孕者性命危急時。

愛爾蘭20年前還名列歐洲最保守社會之一，但社會快速轉變，1995年才以些微差距通過離婚合法化，3年前就透過全民公投，成為全球首個同性戀婚姻合法化國家。

民調顯示，參與公投的愛爾蘭民眾可望推翻全世界最嚴苛墮胎禁令。分析家表示，高投票率很可能有利於公投過關，尤其是都會區高投票率。

支持改變的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）告訴記者：「（我）不會視勝利為理所當然，但胸有成竹。目前為止全國各地投票率都不錯，我認為高投票率有利於過關。」他先前稱這場公投是「一個世代一遇」的機會。

投票所預定於格林威治時間21時關閉，愛爾蘭公共廣播公司愛爾蘭廣播電視（RTE）計畫於格林威治時間22時30分公布出口民調結果。（譯者：張正芊）1070526

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