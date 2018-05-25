NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈呂姚政見辯論　主打台灣價值接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
保庇

2018台北霞海城隍文化節／跟著老爺快樂出航

保庇2018/05/26 01:00
2018台北霞海城隍文化節／跟著老爺快樂出航（圖／保庇）
2018台北霞海城隍文化節／跟著老爺快樂出航（圖／保庇）

西元1821年，一百多位泉州同安人決定渡海來台，船上奉請家鄉霞城的守護神城隍老爺，渡過難行的黑水溝，終於，在眾多暗流的大海上平安到達了台灣。

霞海城隍廟廟方表示，2020年是城隍老爺來台灣的200週年，從今年的2018年開始霞海城隍文化季首部曲、2019年貳部曲、2020年三部曲，共分三年盛大慶祝。

霞海城隍廟城隍老爺。（圖／保庇NOW）
霞海城隍廟城隍老爺。（圖／保庇NOW）

整個六月，霞海城隍廟安排了一系列活動 ，包括:串聯特展、藝術踩街、城隍水巡、台日市集、文化講座、祭典法會以「祝壽」、「海洋」、「開啟」三大主軸串聯這次文化節活動。

今年城隍老爺也會搭上龍舟，重現約200年年城隍爺渡過黑水溝的意象，讓大家了解先民渡海的辛苦及歷程。5/29下午兩點，霞海城隍廟會在大稻埕馬頭五號水門舉辦活動記者會，講解今年的活動主軸。

靜態活動從6/1開始到7/1，「憶起城隍文化特展」串連大稻埕當地超過30個店家，透過展覽及集章闖關送特色商品的活動讓大家認識歷史。重頭戲是6/27(農曆五月十四日)下午五點在霞海城隍廟廟埕舉辦的城隍老爺生日party，城隍老爺宴請眾神，當然也少不了多年支持的琴園國樂團的音樂演出，歡迎各位共襄盛舉。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字台北霞海城隍文化節城隍老爺霞海城隍廟黑水溝
北港媽祖轎錢好珍貴　祈福避...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan