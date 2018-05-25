2018台北霞海城隍文化節／跟著老爺快樂出航

西元1821年，一百多位泉州同安人決定渡海來台，船上奉請家鄉霞城的守護神城隍老爺，渡過難行的黑水溝，終於，在眾多暗流的大海上平安到達了台灣。

霞海城隍廟廟方表示，2020年是城隍老爺來台灣的200週年，從今年的2018年開始霞海城隍文化季首部曲、2019年貳部曲、2020年三部曲，共分三年盛大慶祝。

整個六月，霞海城隍廟安排了一系列活動 ，包括:串聯特展、藝術踩街、城隍水巡、台日市集、文化講座、祭典法會以「祝壽」、「海洋」、「開啟」三大主軸串聯這次文化節活動。