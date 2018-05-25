2018台北霞海城隍文化節／跟著老爺快樂出航

西元1821年，一百多位泉州同安人決定渡海來台，船上奉請家鄉霞城的守護神城隍老爺，渡過難行的黑水溝，終於，在眾多暗流的大海上平安到達了台灣。
霞海城隍廟廟方表示，2020年是城隍老爺來台灣的200週年，從今年的2018年開始霞海城隍文化季首部曲、2019年貳部曲、2020年三部曲，共分三年盛大慶祝。
整個六月，霞海城隍廟安排了一系列活動 ，包括:串聯特展、藝術踩街、城隍水巡、台日市集、文化講座、祭典法會以「祝壽」、「海洋」、「開啟」三大主軸串聯這次文化節活動。
今年城隍老爺也會搭上龍舟，重現約200年年城隍爺渡過黑水溝的意象，讓大家了解先民渡海的辛苦及歷程。5/29下午兩點，霞海城隍廟會在大稻埕馬頭五號水門舉辦活動記者會，講解今年的活動主軸。
靜態活動從6/1開始到7/1，「憶起城隍文化特展」串連大稻埕當地超過30個店家，透過展覽及集章闖關送特色商品的活動讓大家認識歷史。重頭戲是6/27(農曆五月十四日)下午五點在霞海城隍廟廟埕舉辦的城隍老爺生日party，城隍老爺宴請眾神，當然也少不了多年支持的琴園國樂團的音樂演出，歡迎各位共襄盛舉。
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