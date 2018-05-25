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中央社

小吃與原住民文化 華府智庫展台軟實力

中央社2018/05/26 05:18
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓25日專電）以一碗蛤蜊湯、讓英國名廚藍塞讚不絕口的台裔主廚王凱傑，今天以蚵仔煎讓不少華府民眾「垂涎」台灣，而來自台中的泰雅族小朋友帶來原住民歌舞表演，讓人對台灣耳目一新。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）今天舉辦台灣文化活動，一向專研政經主題的智庫展現多元的台灣文化軟實力，除在美國已相當有名的珍珠奶茶，王凱傑靠著電熱鐵板、把美國在地食材料理出具有他自己風格的台灣傳統小吃蚵仔煎，香氣四溢的「台式蚵仔歐母蛋」，讓許多首次嘗試的美國民眾讚不絕口。

華府民眾馬利就說，這是她第一次品嚐台灣料理，而平時不吃海鮮的她，卻對蚵仔煎的軟嫩口感特別能接受，她還說，會因為美食而想造訪台灣。

王凱傑是高中音樂老師，去年參加「地獄主廚」藍塞（Gordon Ramsay）主持的節目「廚神當道」美國版競賽， 他以一碗台式風味十足的蛤蜊湯，讓藍塞讚賞不已，王凱傑也因此多了美國廚藝界名人的身分，不久前還回台灣參加活動，而他希望藉由今天的機會，讓更多人藉由飲食了解台灣。

愛吃的他說，食物就像是不同文化間的橋梁，對他個人而言，則是他與台灣間密不可分的連結。

王凱傑的父母親都來自台灣，他從小在波士頓長大，波士頓和台灣有相似處，海鮮都很豐富，而除了食材，他認為做菜更重要的是心意，要從「心」料理，這也是他自小從母親的料理中體會到的感受，他希望能和更多人分享。

每年5月是美國的亞太裔傳統月，正在美國巡演的台中博屋瑪國小同學今天也把泰雅族的歌舞演出帶來華府，泰雅族小朋友吹著竹片製成的口簧琴搭配合唱與舞蹈，讓美國民眾親歷平時難得一見的台灣原住民文化。

全球台灣研究中心企劃助理林宣宇表示，平時舉辦較艱澀的經濟、軍事或政治研討會，讓美國各界了解台灣，而藉由台灣的飲食與原住民文化，則能讓人感受台灣的軟實力，希望能有更多人認識台灣。（編輯：徐睿承）1070526

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