美參議員提案 支持台灣參與國際組織

賈德納（Cory Gardner）和馬基（Edward J.Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」（TIPA）。法案是為因應國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、世界衛生組織（WHO）等國際組織受到來自中國等國家的施壓，排除台灣。正在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）因為中國的壓力，今年沒有邀請台灣與會。台灣從2009到2017年，以觀察員身分參與活動。

法案也指出，美國國際組織代表應該善用發言與投票支持台灣參與，美國總統與其指定代表在與中國雙邊交流時，也應提出台灣適當參與國際組織議題。

賈德納在新聞稿中指出，美國有義務盡其所能地加強台灣的國際地位，這項跨黨派的提案將有助於確保主要的國際組織不會因為中國霸凌手段，對美國盟友台灣視而不見。

馬基也表示，台灣長期以來在以非主權國家為參與主體的國際組織積極貢獻，台灣的參與應當持續，美國對盟友與合作夥伴負有更廣泛的責任，以確保脅迫不會成為印度洋太平洋區域與其他地區的常態。（編輯：徐睿承）1070526