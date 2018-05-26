影／台大學長贊助學妹生活費　盼能安心就學回饋鄉里

25日北港高中舉辦北港扶輪社贊助李虹霏頒發儀式、頒發錄取國立(科)大學優秀獎學金及職科繁星同學電腦一部，以獎勵學習有成的學生。北港鎮長張勝智、北港扶輪社現任社長許家彰、北港扶輪社下任社長張篤恭、扶輪社前總監謝奇峰、遠距教學副主委郭文強與電腦公司經理胡准銘、北港農工校長廖宏瑩、立委蘇治芬秘書許玉明、縣長秘書張嘉富等貴賓蒞臨。

校長傅國樑表示錄取台大社工系的李虹霏同學，因父親早逝，年事已高的祖父母為分擔家計仍下田務農，新住民媽媽獨撐家計，撫養三個就學中的孩子。李生這次能透過「希望入學」管道進入台灣第一學府就讀，又受到同為台大學長張篤恭社長的贊助愛護，讓她讀大學不必擔心費用，也能替家庭減輕經濟負擔。



▲北港高中學生李虹霏考取台大，北港扶輪社長張篤恭（右三）贊助她求學的生活費，愛心感人。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)

張篤恭社長熱心公益，關心教育，也是台大校友的他，個人掏腰包贊助李虹霏讀台灣大學的生活費，每學期1萬2，八學期共9萬6千元。他希望後進學妹李虹霏李虹霏能安心求學，日後完成所學，應回饋鄉里與社會，讓教育大愛能綿延續傳。

李虹霏感謝各界善心資助，她強調將來一定會更努力用功，做一個有愛心的好社工，回饋社會，幫助更多人，不辜負家鄉叔伯的善心援助及期望。



▲北港扶輪社張篤恭社長，希望李虹霏能安心求學，日後回饋鄉里與社會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)

傅國樑指出，今年北港高中職業類科繁星上榜9人，其中4人錄取國立科大：吳惠珍(北科大)、莊喨婷(彰師大)覺彩庭及蔡智安(高雄科大)。普科申請入學上榜共52人，其中6人錄取國立大學：李伊晴(國立高雄師範大學)、李廷軒(國立彰化師範大學)、王昶勝(國立台中教育大學)、李承玨(國立嘉義大學)、吳延鎰及林怡姿(國立聯合大學)。



▲北港高中職業類科繁星，錄取國立科大，北港扶輪社頒發獎學金。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)



▲北港高中普三申請入學，錄取國立大學，北港扶輪社頒發獎學金。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)

北港扶輪社長許家彰和遠距教學副主委郭文強及扶輪社前總監謝奇峰與電腦公司經理胡准銘等人也捐贈獎學金及電腦給學測績優學生。



▲電腦公司經理胡准銘捐贈電腦給學測績優生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.26)