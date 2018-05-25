NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂姚政見辯論　主打台灣價值接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

穿著川普築牆標語T恤上學被糾正 高中生提告

中央社2018/05/26 07:48
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）俄勒岡州一名18歲高中生穿著印有川普總統在美墨邊境築牆標語的T恤上學，卻被下令必須把標語遮住，如今他向聯邦法院提告。

這名高中生指控學區及學校侵犯美國憲法第一修正案保障的言論自由權。

住在俄勒岡州希爾斯市（Hillsboro）的18歲青少年巴恩斯（Addison Barnes），今年1月穿著印有「川普築牆公司」（Donald J. Trump Border WallConstruction Co）標誌，以及「圍牆又高了10英尺」（The wall just got 10 feet taller）標語的T恤上學，但他所就讀的自由高中（Liberty High School）學校師長卻要求他必須把標語遮住。

巴恩斯日前接受俄州地方電視台Fox 12專訪時表示，由於他拒絕把衣服上的標語遮住，今年1月19日被學校下令回家。他說：「如果有人不同意我的政治觀點，我覺得他們應該有權發表意見，同樣的，我在學校應該也能夠自由地表達我的看法才是。」

他還說，當天穿著這件衣服去「人民與政治」（People and Politics）課堂，完全知道會引起什麼反應，而當天原本課堂上要討論移民議題。

巴恩斯表示，副校長把他從教室裡叫出去，告知說這件衣服讓一位老師及數名同學覺得深受冒犯。

巴恩斯上周向位於俄勒岡州波特蘭的聯邦法院提告，指控希爾斯學區（Hillsboro School District ）以及學校侵犯他發表政治看法的言論自由，明顯違反美國憲法第一修正案。

希爾斯學區並不願針對這起官司發表評論。（編輯：陳俊碩）1070526

蒲亭會馬克宏 對川普國際事...巴西基礎設施不足 服務品質...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan