穿著川普築牆標語T恤上學被糾正 高中生提告

住在俄勒岡州希爾斯市（Hillsboro）的18歲青少年巴恩斯（Addison Barnes），今年1月穿著印有「川普築牆公司」（Donald J. Trump Border WallConstruction Co）標誌，以及「圍牆又高了10英尺」（The wall just got 10 feet taller）標語的T恤上學，但他所就讀的自由高中（Liberty High School）學校師長卻要求他必須把標語遮住。

（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）俄勒岡州一名18歲高中生穿著印有川普總統在美墨邊境築牆標語的T恤上學，卻被下令必須把標語遮住，如今他向聯邦法院提告。

巴恩斯日前接受俄州地方電視台Fox 12專訪時表示，由於他拒絕把衣服上的標語遮住，今年1月19日被學校下令回家。他說：「如果有人不同意我的政治觀點，我覺得他們應該有權發表意見，同樣的，我在學校應該也能夠自由地表達我的看法才是。」

他還說，當天穿著這件衣服去「人民與政治」（People and Politics）課堂，完全知道會引起什麼反應，而當天原本課堂上要討論移民議題。

巴恩斯表示，副校長把他從教室裡叫出去，告知說這件衣服讓一位老師及數名同學覺得深受冒犯。

巴恩斯上周向位於俄勒岡州波特蘭的聯邦法院提告，指控希爾斯學區（Hillsboro School District ）以及學校侵犯他發表政治看法的言論自由，明顯違反美國憲法第一修正案。

希爾斯學區並不願針對這起官司發表評論。（編輯：陳俊碩）1070526