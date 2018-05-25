巴西基礎設施不足 服務品質有待提升

（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）儘管巴西在新興國家中占有重要地位，但巴西的基礎設施不足，如電力、寬頻網路、醫療衛生和運輸等服務品質仍有待提升。

國際管理顧問公司奧緯公司（Oliver Wyman）今天公布一項報告指出，巴西的基礎設施不足十分嚴重，即使將過去15年投入這些產業的資金加倍，還需要25年的時間才能達到最低限度的質量。

奧緯公司將巴西與拉丁美洲的鄰國，以及印度和中國等新興國家比較，結果顯示，巴西要達到這些國家的類似基礎服務標準，未來25年的投資必須從2001至2016年國內生產毛額（GDP）年平均值的2%提高至4%。