嘉榮護理師身中6刀 凶嫌是同院離職照服員

（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）嫁到台灣的54歲大陸籍王姓婦人，昨晚持刀攻擊嘉義榮民醫院蔡姓護理師，造成23歲女護理師身中6刀，手術後住加護病房觀察。院方調查，凶嫌王女是嘉榮護理之家離職照服員。

台中榮民總醫院嘉義分院副院長王立敏受訪表示，王姓婦人是嘉榮附設護理之家的離職照服員，曾有精神科就醫紀錄，她的丈夫因病住在醫院附設護理之家；王女昨晚前往探視丈夫後，竟持刀前往治療室砍傷護理師。

他說，案發在昨晚7時20分左右，當時蔡姓護理師在護理之家治療室值班，王女持一把長約12公分的水果刀朝蔡姓護理師頸部、身上猛砍；醫院保全人員發現後，立即將王婦制伏，並將蔡姓護理師送到急診室搶救。