搶攻離岸風電商機 台船力拚轉型

（中央社記者廖禹揚台北26日電）搶攻離岸風電商機，台船董事長鄭文隆表示，相關的兩家新設子公司預計在上半年正式成立，目前也針對2020年前未被要求本土化部分，思考既有船廠轉型打入供應鏈的可能。

政府規劃推動離岸風電裝置容量在2025年達到5.5GW，經濟部能源局在4月30日公布離岸風電遴選結果，其中上緯的海能風場與達德（wpd）的允能風場，取得在2020年前完工併聯裝置容量共738MW，而wpd與其他5家廠商則獲核配2021至2025年間完工併聯裝置容量共約3.1GW。

在2021至2025年間完工併聯風場，必須達成參與遴選時的本土化承諾，台灣國際造船股份有限公司以過去造船累積的電焊及塗裝技術，承接5大風場工程，並新成立台船環海風電工程公司與台船船舶公司，分別負責水下基礎裝置及運輸船隊工作。