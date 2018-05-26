影／北港農工繁星計畫、公費生、特殊選才入學　表現亮眼

107學年度科技校院各項升學計畫紛紛辦理完成，北港農工高三學生也開始收割自己以汗水耕耘所結成的果實。升學大豐收，已經有好幾位同學透過繁星計畫、國立科大農業學士學位(公費生)、特殊選才等入學管道確定金榜題名。
大學辦理特殊選才招生計畫放榜，農場經營科金手莊子賢再度傳來喜訊，錄取國立中興大學農藝學系，而三年來默默為自己興趣耕耘的資訊科陳岳澤先是錄取國立臺東大學音樂學系，之後又錄取國立虎尾科技大學多媒體設計系，期望為自己的興趣繼續耕耘。
畜產保健科蘇詵輝，農場經營科李家淳、詹捷涵則錄取了國立屏東科技大學科技農業學士學位學程公費生，成為國家加速培育的新農民，未來將成為農、漁、牧經營管理技術人才，成為農業新血。不但可以繼續深耕農業，四年的學雜費全免，則可以減輕家庭的經濟負擔，為國家、家庭、自己未來發展創造三贏。
放榜的繁星計畫聯合推荐甄選入學，北港農工也有相當多的收穫，12個名額中有11位同學錄取，其中有六位同學進入了國立大學，包含：機械科孫洧珅、化工科黃彭愷錄取國立臺北科技大學，資訊科丁文賢錄取國立雲林科技大學，電機三乙鄭柏瀚錄取國立虎尾科技大學、農經科沈有勝錄取了國立高雄科技大學、化工科吳聖擇錄取了勤益科技大學。另外，有五名同學也順利進入自己想繼續耕耘的領域就讀，分別為：機械科吳碧茵、電機三甲黃瑞凱錄取南臺科技大學，微電腦修護班林鈺瑋錄取朝陽科技大學，農機科余育昇錄取聖約翰科技大學，畜保科陳祐禎則錄取慈濟科技大學，未來將成為濟弱扶傷的南丁格爾。
校長廖宏瑩表示，對於同學的成就，北港農工的師長們引為榮，我們更期盼同學們在邁向新的里程時，能努力學習，充實豐富的知識和技能，未來邁入社會、進入職場，不但可以成為稱職的專業人，也不忘記將自己所學回饋給栽培大家成長的國家社會。
▲北港農工校長廖宏瑩表示同學表現優秀。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.25)
▲北港農工校長廖宏瑩與金榜題名同學合影。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.25)