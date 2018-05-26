影／北港農工繁星計畫、公費生、特殊選才入學　表現亮眼

107學年度科技校院各項升學計畫紛紛辦理完成，北港農工高三學生也開始收割自己以汗水耕耘所結成的果實。升學大豐收，已經有好幾位同學透過繁星計畫、國立科大農業學士學位(公費生)、特殊選才等入學管道確定金榜題名。

大學辦理特殊選才招生計畫放榜，農場經營科金手莊子賢再度傳來喜訊，錄取國立中興大學農藝學系，而三年來默默為自己興趣耕耘的資訊科陳岳澤先是錄取國立臺東大學音樂學系，之後又錄取國立虎尾科技大學多媒體設計系，期望為自己的興趣繼續耕耘。