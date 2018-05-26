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證據在此！柯志恩PO政院公文　證實吳茂昆違法赴陸

編輯中心／綜合報導2018/05/26 09:45
▲教育部長吳茂昆被證實確實在 2005 年間違法赴陸參加「高科技論壇高峰會」，立委柯志恩表示：「請問賴院長：要不要讓吳部長下台？」（資料照片）中央社記者吳翊寧攝 107 年 5 月 16 日
▲教育部長吳茂昆被證實確實在 2005 年間違法赴陸參加「高科技論壇高峰會」，立委柯志恩表示：「請問賴院長：要不要讓吳部長下台？」（資料照片）中央社記者吳翊寧攝 107 年 5 月 16 日

昨（25）日國民黨立委柯志恩在臉書上 PO 出行政院函，證明了教育部長吳茂昆確實在 2005 年間，前往大陸杭州參加「高科技論壇高峰會」，並且未獲得行政院同意。按照當時法令，政務官不能參加大陸機關所舉辦的非國際組織會議或活動。柯志恩表示：「證據在此，請問賴院長：要不要讓吳部長下台？」


國民黨籍立委柯志恩（圖）24 日在立法院教育及文化委員會追問吳茂昆：「若是被查到違法，要不要下台負責？」吳茂昆回應：「那要看院長要不要我下台」（資料照片）中央社記者楊淑閔攝 107 年 5 月 17 日

教育部長吳茂昆前（24）日於立院教育及文化委員會備詢時說道，他在 2005 年時前往大陸參加會議確實有申請，歡迎去查。柯志恩則追問：「若是被查到違法，要不要下台負責？」吳茂昆一開始回應：如果違法就下台，然而之後又改口道：「看院長要不要我下台」。


柯志恩 PO 出行政院函，狠狠打臉吳茂昆。（圖／取自柯志恩臉書 , 2018.5.26）

如今柯志恩所 PO 出的這張行政院函，顯然狠狠打臉吳茂昆。柯志恩指出，吳茂昆當時向行政院呈報將於 2005 年「10 月 17 日至 23 日」前往上海及蘇州舉辦的「國際科學理事會」（ICSU）第 28 屆大會，以及赴杭州參加「高科技論壇高峰會」，然而行政院只同意「10 月 17 日至 21 日」的「國際科學理事會」ICSU 年會，換言之，政院並未同意「高科技論壇高峰會」。「因為依當時法令，政務官不能參加大陸機關所舉辦的非國際組織會議或活動。但吳茂昆無視法令和政院的公文，仍私下以美國國家院士身分前往杭州參加論壇，明確違法 100%！」

柯志恩最後更強調，自認一生沒有做錯事的吳部長，絕對不會自己請辭下台，他早已把問題拋給賴院長，「現在就問賴揆捨不捨得讓教育部長下台？順便問一下發言人徐國勇，還要再辯護什麼嗎？」

關鍵字吳茂昆柯志恩教育部長違法證據打臉
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