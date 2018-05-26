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政治

兩岸交流再緊縮　傳大陸7月起停止來台參訪團申請

政治中心／綜合報導2018/05/26 10:01
▲外傳中國大陸7月起，停止來台參訪團申請。（示意圖／NOWnews資料照）
▲外傳中國大陸7月起，停止來台參訪團申請。（示意圖／NOWnews資料照）

布吉納法索日前與我國閃電斷交，總統蔡英文震怒，召開記者正告對岸「我們不會再忍讓」，陸委會也表示，將「針對中國大陸各級政府官員及相關人士來台嚴格審查」，外傳陸方以參訪團、商務團在7月1日前不再送件作為反制，兩岸交流恐怕會進一步惡化。

針對這起傳言，有大陸旅遊業者表示，目前還沒收到主管機關的通知，目前相關業務，包括團客或自由行，仍持續受理。雖然兩岸關係持續緊張，但北京、上海等大陸一線城市來台意願並未下降，今年1至3月，來台的旅行團及自由行人數，仍20%。

該大陸業者指出，不排除有個別陸客因不滿民進黨政府，而打消來台意願，但還是有不少北京人很喜歡台灣，他們在經濟上也有一定實力，「去過還想再去」，並未看見他們來台旅遊的意願，有降低的狀況。

不過台灣旅遊業者說，2014年來台的大陸42個省市級參訪團，經貿交流占多數，共34團，其次是文化交流、農業、金融、衛生等團，不過現在不管什麼團，都不來台灣了。此外，移民署對於商務團或參訪團的申請確實較為嚴格，從入境人數來看，申請件數確實有下降趨勢。

該台灣旅遊業者舉例，2016、2017年，省市級參訪團就掉到一年2團，今年至今為止，1團也沒有，現在看來，全年掛蛋也不是不可能的事情。
 

關鍵字旅遊業台布斷交陸委會布吉納法索
川金一封信　解讀中美互動國際大局台布斷交　扁：該大聲說出一邊一國

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