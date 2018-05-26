兩岸交流再緊縮　傳大陸7月起停止來台參訪團申請

布吉納法索日前與我國閃電斷交，總統蔡英文震怒，召開記者正告對岸「我們不會再忍讓」，陸委會也表示，將「針對中國大陸各級政府官員及相關人士來台嚴格審查」，外傳陸方以參訪團、商務團在7月1日前不再送件作為反制，兩岸交流恐怕會進一步惡化。

針對這起傳言，有大陸旅遊業者表示，目前還沒收到主管機關的通知，目前相關業務，包括團客或自由行，仍持續受理。雖然兩岸關係持續緊張，但北京、上海等大陸一線城市來台意願並未下降，今年1至3月，來台的旅行團及自由行人數，仍20%。

該大陸業者指出，不排除有個別陸客因不滿民進黨政府，而打消來台意願，但還是有不少北京人很喜歡台灣，他們在經濟上也有一定實力，「去過還想再去」，並未看見他們來台旅遊的意願，有降低的狀況。