NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈呂姚政見辯論　主打台灣價值接送孕妻被媽酸顧粿　網怒：沒水準腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

繁華落盡 台東夜皇都成昨日黃花

中央社2018/05/26 09:45
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

看昔日鉛華落盡專題1（中央社記者盧太城台東縣26日電）曾經「門庭若市」，有時髦名稱的台東「夜皇都」妓女戶，走過半世紀風光，民國98年最後一位小姐洗盡鉛華，拉下鐵門。

6、70年代，台東市復興路是台東最熱鬧的紅燈區，一條街上有10間妓女戶，民國90年台東縣政府通過「台東縣管理娼妓自治條例」後，僅剩下一間「夜皇都」是合法登記的妓女戶。

民國51年26歲的林姓婦人向台東縣警察局登記「妓女」第8號營業登記證，店名就取「夜皇都」，在當時農村社會是相當時髦的名稱，也代表著它是紅燈區的「老大」地位。

「夜皇都」附近的鄰居說，當時這間店生意相當好，「一個接一個，端臉盆換清潔水的婦女，連休息時間都沒有」，服務生年輕貌美，在那個年代「紅牌」的才有機會到「夜皇都」上班。

民國98年，已經60歲，陪著「夜皇都」拉下鐵門，在夜皇都工作近40年的「小夢」，20歲就到「夜皇都」當小姐，當時她是店裡的「紅牌」，也因此她說走就走，數度進出夜皇都，那時候夜皇都是最紅的妓女戶，在台東要找最漂亮、最年輕的妓女，只有在夜皇都。

「小夢」年輕時，喜歡畫畫，畫出心中的夢想，當上班小姐後，她還是喜歡畫畫，掛在「夜皇都」入口處，供客人選擇小姐的「花名冊」，唯妙唯肖，就是「小夢」的素描。

另外，「小夢」也很體貼，過了60歲以後，她幾乎沒有客人，但為了不讓客人失望，她在自己所屬的房間，畫下當下最美麗的女孩，希望尋芳客將畫像當作是她。

民國90年後，「夜皇都」只剩下3名「小姐」上班，說是小姐，其實都是超過50歲的「阿嬤級」婦女，他們在臉上打著厚厚的脂粉，每天早上9時準時上班，不過，也只能呆坐門口，偶而喊一句「少年ㄟ，進來座」，年輕人看到斗大的「妓女戶」只能加快離開，一個星期接不到3位客人。

曾經管理夜皇都老警員說，過去到妓女戶的都是年輕人或是中年人，後來是以單身老榮民為主，隨著老榮民的凋零，且傳出「小姐」相繼病死，「夜皇都」只好在民國98年拉下鐵門，上班小姐洗盡鉛華，離開台東，林姓婦人也將登記證繳回警察局。(編輯:孫承武/卞金峰)1070526

全台高溫炎熱 北台灣高溫上...寒單電影開拍　夜皇都紅燈再亮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan