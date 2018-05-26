繁華落盡 台東夜皇都成昨日黃花

民國51年26歲的林姓婦人向台東縣警察局登記「妓女」第8號營業登記證，店名就取「夜皇都」，在當時農村社會是相當時髦的名稱，也代表著它是紅燈區的「老大」地位。

6、70年代，台東市復興路是台東最熱鬧的紅燈區，一條街上有10間妓女戶，民國90年台東縣政府通過「台東縣管理娼妓自治條例」後，僅剩下一間「夜皇都」是合法登記的妓女戶。

看昔日鉛華落盡專題1（中央社記者盧太城台東縣26日電）曾經「門庭若市」，有時髦名稱的台東「夜皇都」妓女戶，走過半世紀風光，民國98年最後一位小姐洗盡鉛華，拉下鐵門。

「夜皇都」附近的鄰居說，當時這間店生意相當好，「一個接一個，端臉盆換清潔水的婦女，連休息時間都沒有」，服務生年輕貌美，在那個年代「紅牌」的才有機會到「夜皇都」上班。

民國98年，已經60歲，陪著「夜皇都」拉下鐵門，在夜皇都工作近40年的「小夢」，20歲就到「夜皇都」當小姐，當時她是店裡的「紅牌」，也因此她說走就走，數度進出夜皇都，那時候夜皇都是最紅的妓女戶，在台東要找最漂亮、最年輕的妓女，只有在夜皇都。

「小夢」年輕時，喜歡畫畫，畫出心中的夢想，當上班小姐後，她還是喜歡畫畫，掛在「夜皇都」入口處，供客人選擇小姐的「花名冊」，唯妙唯肖，就是「小夢」的素描。

另外，「小夢」也很體貼，過了60歲以後，她幾乎沒有客人，但為了不讓客人失望，她在自己所屬的房間，畫下當下最美麗的女孩，希望尋芳客將畫像當作是她。

民國90年後，「夜皇都」只剩下3名「小姐」上班，說是小姐，其實都是超過50歲的「阿嬤級」婦女，他們在臉上打著厚厚的脂粉，每天早上9時準時上班，不過，也只能呆坐門口，偶而喊一句「少年ㄟ，進來座」，年輕人看到斗大的「妓女戶」只能加快離開，一個星期接不到3位客人。

曾經管理夜皇都老警員說，過去到妓女戶的都是年輕人或是中年人，後來是以單身老榮民為主，隨著老榮民的凋零，且傳出「小姐」相繼病死，「夜皇都」只好在民國98年拉下鐵門，上班小姐洗盡鉛華，離開台東，林姓婦人也將登記證繳回警察局。(編輯:孫承武/卞金峰)1070526