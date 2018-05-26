MLB／繼坎諾用藥遭禁賽　白襪捕手驗出陽性反應

繼水手隊的坎諾(Robinson Cano)之後，又一名球員使用禁藥，大聯盟周四(美國時間)宣布，芝加哥白襪隊捕手Welington Castillo ，因為使用能增強體能的紅血球生成素(EPO)，而違反聯盟藥物協議被禁賽80場。

Castillo透過聲明表示：「大聯盟最近通知我的EPO反應呈現陽性，EPO是被大聯盟藥物協議所禁止的，因為我極度糟糕的決定，才會造成這樣的結果。我會對自己的行為負起全責，我讓很多人失望，包括我的家人、朋友、白襪球團以及球迷。我由衷的感到抱歉，結束禁賽之後，我會重新融入我的隊友，並竭盡所能幫助白襪贏球。」