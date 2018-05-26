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MLB／繼坎諾用藥遭禁賽　白襪捕手驗出陽性反應

記者劉祐廷/綜合報導2018/05/26 10:08
▲白襪Castillo因禁藥被禁賽80場（圖／美聯社／達志影像）
▲白襪Castillo因禁藥被禁賽80場（圖／美聯社／達志影像）

繼水手隊的坎諾(Robinson Cano)之後，又一名球員使用禁藥，大聯盟周四(美國時間)宣布，芝加哥白襪隊捕手Welington Castillo ，因為使用能增強體能的紅血球生成素(EPO)，而違反聯盟藥物協議被禁賽80場。

Castillo透過聲明表示：「大聯盟最近通知我的EPO反應呈現陽性，EPO是被大聯盟藥物協議所禁止的，因為我極度糟糕的決定，才會造成這樣的結果。我會對自己的行為負起全責，我讓很多人失望，包括我的家人、朋友、白襪球團以及球迷。我由衷的感到抱歉，結束禁賽之後，我會重新融入我的隊友，並竭盡所能幫助白襪贏球。」

來自多明尼加的31歲捕手Castillo，本季在白襪繳出2成70打擊率，包含6轟15分打點，事發之後，白襪隊總經理Rick Hahn發出聲明：「白襪隊於Castillo違反聯盟禁藥規定感到難過與失望，Castillo已向球隊及隊友道歉，並且對他的行為負起全部責任。他明白對球隊造成負面影響，並且辜負了球團對他的期待。白襪將全力支持聯盟的禁藥協議，並且致力於讓禁藥消失於比賽之中。」

這也是大聯盟本月第二起值得關注的禁藥違規事件，另一名選手則是西雅圖水手的二壘手Robinson Cano，他在驗出禁藥呋塞米的陽性反應後，被聯盟禁賽80場，呋塞米雖然被作為利尿劑，但因為具有遮蔽其他用藥痕跡的疑慮，被大聯盟列入禁藥名單。

關鍵字mlb白襪禁藥castillo坎諾
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