寒單電影開拍　夜皇都紅燈再亮

工人指著大門上方斗大的3個字「夜皇都」和下方的3個小字「妓女戶」說，這些字都要重新粉刷，讓它看起來像剛開業般亮麗，屋內過去客人排隊等待的座椅，也將洗刷恢復光亮。

原本大門深鎖、雜草叢生的夜皇都，這幾天，大門和窗戶大開，工人進進出出，重新裝潢，許多人紛紛詢問，「夜皇都是否重新開業」，工人表示，是因配合電影「寒單」開拍重新裝潢。

台東唯一合法的妓女戶－夜皇都，民國98年因尋芳的老榮民和工人減少，拉下鐵門。最後一位性工作者將「妓女證」繳給台東縣警察局後就回到台北。

看昔日鉛華落盡專題2（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東唯一合法的紅燈戶–夜皇都，因電影「寒單」開拍，最近重新裝潢，關燈10年的紅燈再度亮起，勾起不少台東人回憶。

屋內的儲藏室，還留著一本尚未賣完的娛樂票，當年尋芳客必須「購票消費」，一張票700元，票面上清楚的寫著「時間不得超過20鐘」、「逾時補票」、「不准要求侍應生脫內衣」，旁邊還貼心的放著保險套。

屋內總共有13個房間，每個侍應生（性工作者）使用不同的房間，牆壁上還有幾張侍應生的大頭照，這些大頭照是當年最美麗的小姐「小夢」所畫。

夜皇都小姐的「花名冊」和其他應召站、色情理容院不一樣，它是素描畫像，掛在房間入口處，提供客人選擇小姐，這些維妙維肖的小姐畫像，都是出自店內小姐「小夢」的手。

工人這幾天加緊趕工，電力逐漸恢復，狹窄的走道，幽暗的紅燈再度亮起，工人說，「再一個月，夜皇都將風華再現」。(編輯:孫承武/卞金峰)1070526